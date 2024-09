Défaite surprise de Notre Dame face à NIU : qu’est-ce qui a mal tourné pour les Irlandais ? Les espoirs de playoffs sont-ils envolés ?

Par Pete Sampson, Stewart Mandel et Justin Williams

Le numéro 5 Notre Dame a subi une surprise choquante contre Northern Illinois, perdant 16-14 samedi à South Bend après avoir raté un field goal de 62 yards lors du dernier jeu.

Les Irlandais étaient favoris avec 28,5 points d’avance, selon BetMGM, et c’est la première fois que NIU bat une équipe du top 10 de l’histoire de l’école.

Après que le quarterback de Notre Dame Riley Leonard ait lancé une interception à 5 minutes 55 secondes de la fin alors qu’il menait 14-13, NIU a parcouru 31 yards en 11 jeux et a obtenu un field goal de 35 yards de Kanon Woodill pour prendre l’avantage avec 31 secondes à jouer. Les Huskies avaient converti un quatrième down en route vers le field goal mais se sont vu refuser un autre premier down par un spot douteux quelques jeux plus tard, les forçant à tenter le field goal de l’avance plus tôt que prévu. Notre Dame a complété une passe dans le territoire de NIU dans les dernières secondes avant que sa longue tentative de field goal ne soit refusée.

Cette défaite survient une semaine après que Notre Dame ait fait une déclaration en début de saison dans les éliminatoires du football universitaire avec une victoire 23-13 à Texas A&M. Désormais, les Irlandais doivent se ressaisir après une défaite contre une équipe du MAC, la deuxième fois que les Fighting Irish perdent à domicile contre un adversaire du Groupe des 5 sous la direction de Marcus Freeman, entraîneur de troisième année.

« C’est décevant. C’est notre travail en tant qu’entraîneurs de nous assurer que ces gars sont prêts à jouer », a déclaré Freeman après coup. « J’ai toujours dit que la performance est le reflet de la préparation. »

C’est de cela qu’il s’agit. NIU @NIUCoachHammock est submergé par l’émotion après avoir mené son équipe à la victoire à Notre Dame ! @NIU_Football | @NIUAthletics | #MACtion pic.twitter.com/K7oS9tsrTC — #MACtion (@MACSports) 7 septembre 2024

Qu’est-il arrivé à Notre Dame ?

Notre Dame peut vérifier ses espoirs de participer aux éliminatoires du football universitaire, qui sont tombés à 34 % immédiatement après la semaine 2 L’AthlétiqueLe modèle de 73 pour cent — et pourrait paraître bien plus sombre que cela.

Même si les Irlandais avaient tenu bon face à Northern Illinois, Notre Dame n’avait plus l’air d’être que l’ombre d’elle-même après sa victoire décisive du week-end dernier contre Texas A&M. Tout cela a laissé Freeman exposé au début de sa troisième saison, qui semblait être une année de réussite le week-end dernier et une année de pause samedi.

Pour Notre Dame, cette défaite gâche une saison qui était censée définir le mandat de Freeman, d’une manière ou d’une autre. Il doit maintenant expliquer une autre défaite contre une équipe du Groupe des 5, après avoir perdu contre Marshall en 2022. À l’époque, Freeman avait l’avantage du temps. Il était censé apprendre sur le tas en tant qu’entraîneur-chef pour la première fois. C’est différent. Freeman était censé avoir mûri dans son travail au début de sa troisième année, à la fois dans la construction de l’effectif et dans la composition du personnel.

Le fait de conserver le coordinateur défensif Al Golden et d’embaucher le coordinateur offensif Mike Denbrock a été un coup de maître. Faire sortir Leonard du portail de Duke a été un coup de génie. Au lieu de cela, Notre Dame est presque submergée de questions deux semaines après le début de la saison. —Sampson

L’attaque de Notre Dame anéantit les espoirs de playoffs

Pour la deuxième fois en autant de semaines, la nouvelle attaque de Notre Dame n’a pas réussi à inspirer les joueurs, et cette fois, cela leur a coûté la victoire. La semaine dernière contre Texas A&M, les Irlandais ont admirablement réussi quelques longues courses de touchdowns pour remporter la victoire à College Station, ce qui a suffi contre une attaque d’A&M encore pire. Mais la défaite de samedi contre Northern Illinois a mis en lumière ces difficultés, en particulier dans le jeu de passe, Leonard ayant terminé 20 sur 32 pour 163 yards, zéro touchdown et deux interceptions, après avoir lancé pour seulement 158 ​​yards la semaine dernière. Au total, NIU a surpassé Notre Dame 388 à 286.

Freeman a embauché Denbrock cette intersaison spécifiquement pour répondre à ces préoccupations, en faisant appel à un vétéran et à quelqu’un avec qui il a travaillé pendant un certain nombre d’années alors qu’ils étaient tous deux coordinateurs à Cincinnati. À LSU la saison dernière, Denbrock a mené l’attaque la plus puissante du pays en termes de points par match et de yards par jeu, et a produit un QB vainqueur du Heisman dans le processus. Ni cette explosivité ni cette familiarité ne se sont encore manifestées pour Notre Dame en 2024, mais il le faut si les Irlandais ont encore des espoirs d’atteindre les éliminatoires. Et après samedi, ils ne le feront peut-être pas. —Williams

La NIU remporte la plus grande victoire de l’histoire du programme

La NIU a eu ses moments au cours de l’année – en battant l’Alabama, 21e, en 2003, en produisant le finaliste du Heisman Jordan Lynch et en allant à l’Orange Bowl en 2013 – mais battre une équipe de Notre Dame parmi les cinq meilleures à South Bend est sans aucun doute la plus grande victoire de l’histoire du programme.

La dernière victoire la mieux classée des Huskies remonte au 28 août 2003, contre Maryland, classé 15e. C’est aussi l’adversaire le mieux classé qu’une équipe du MAC ait jamais battu. La dernière fois que le MAC a remporté une victoire dans le top 10, c’était le 20 septembre 2003, lorsqu’il en avait remporté deux, plus la victoire de NIU sur Alabama le même jour.

L’entraîneur-chef de la sixième année et ancien arrière vedette de la NIU, Thomas Hammock, a mené les Huskies au match de championnat MAC 2021, mais l’équipe n’avait que 11-15 depuis lors. La NIU a terminé troisième à égalité dans le sondage de pré-saison de la MAC, et nous verrons si cette surprise devient le prélude à un autre championnat.

N’oubliez pas : le champion de conférence du Groupe 5 le mieux classé accède aux éliminatoires. —Mandel

Victoire du MAC face aux 10 meilleures équipes de l’AP Date Équipe Adversaire Score 7 septembre 2024 N° 5 Notre Dame 16-14 20 septembre 2003 N° 6 État du Kansas 27-20 20 septembre 2003 N° 9 Pitt 35-31 20 septembre 1986 N° 8 LSU 21-12 13 octobre 1962 N° 9 Purdue 10-7

Notre Dame a un problème de quarterback

Malgré tous les éloges adressés à Leonard au cours des neuf derniers mois, samedi dernier a rappelé que peu d’entre eux ont été adressés à son bras droit. Leonard a des qualités de leader et des compétences de jeu au sol, mais il a été un passeur en développement après deux matchs de carrière à Notre Dame. Pour un quart-arrière qui a l’intention de jouer au niveau supérieur, cela doit s’améliorer avant la fin de cette saison.

Leonard n’a pas réussi une passe d’au moins 20 yards contre Northern Illinois et en a à peine tenté une. Il a souvent semblé hésitant à lire la défense de Northern Illinois et a été intercepté en première mi-temps sur une passe tardive au milieu vers Jaden Greathouse. Il a ensuite été intercepté sur le territoire de NIU, ce qui a permis aux Huskies de remporter leur attaque.

Le meilleur de Leonard reste sa capacité à courir, qui était particulièrement évidente lors du touchdown de Notre Dame pour ouvrir le match. Leonard a tenté cinq courses au cours de ce drive, dont le touchdown. C’était aussi bon que le transfert de Duke semblait dans le match.

Durant le camp d’entraînement, Denbrock a fait référence au fait qu’il a fallu attendre la deuxième saison de Jayden Daniels à LSU pour maîtriser son attaque, ne faisant souvent pas confiance à ses receveurs lors de cette première saison. Leonard n’a pas ce genre de temps. —Sampson

Pourquoi la défense de Notre Dame a eu du mal

La défense de Notre Dame a réalisé une performance professionnelle le week-end dernier à Texas A&M. Les Irlandais n’ont pas concédé de course de 10 yards ou plus. Ils n’ont pas permis de passe de plus de 20 yards. Ils n’ont concédé que 13 points.

Tout cela s’est effondré contre Northern Illinois, alors que les Huskies ont utilisé la stratégie de diversion au détriment des jeunes linebackers irlandais. Ethan Hampton a frappé le running back Antario Brown pour un touchdown de 83 yards au premier quart-temps avec Kyngstonn Viliamu-Asa en couverture. Brown a effectué une réception de 43 yards plus tard dans le quart-temps. Les Huskies ont également enregistré une course de 28 yards.

Il est difficile de comprendre comment les jeunes secondeurs de Notre Dame – Viliamu-Asa, Drayk Bowen, Jaylen Sneed et Jaiden Ausberry – ont pu régresser autant chacun, même si Ausberry a réalisé un gros arrêt au troisième essai et une déviation de passe au quatrième essai en deuxième mi-temps. Quelle que soit la raison, Golden et l’entraîneur des secondeurs Max Bullough ont un problème à résoudre avant le match de la semaine prochaine contre Purdue.

Jack Kiser est peut-être un capitaine fiable de la défense, mais il a besoin d’aide. —Sampson

« Nous sommes à 1-1. Il faut l’accepter. Mais nous avons une longue saison devant nous. » – Xavier Watts – Pete Sampson (@PeteSampson_) 7 septembre 2024

Quelle est la prochaine étape ?

Notre Dame reprend sa rivalité interne contre Purdue avec un voyage à West Lafayette samedi prochain, suivi de matchs à domicile contre Miami (OH) et Louisville avant une date d’inactivité le 5 octobre.

La NIU a une semaine de congé pour célébrer sa victoire monumentale à South Bend avant d’accueillir Buffalo le 21 septembre et de visiter NC State pour une autre chance de remporter une victoire surprise contre Power 4 le 28 septembre.

(Photo : Brian Spurlock / Icon Sportswire via Getty Images)