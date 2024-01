Défaite majeure pour Israël : la CIJ déclare qu’Israël commet de manière plausible un génocide à Gaza

La Cour internationale de Justice (CIJ) est aujourd’hui entrée dans l’histoire. Il a confirmé le plausibilité de l’accusation portée par l’Afrique du Sud en vertu de la Convention sur le génocide selon laquelle « Israël s’est engagé, s’engage et risque de s’engager davantage dans des actes de génocide contre le peuple palestinien à Gaza. » Il ordonne à Israël de prévenir tout acte de génocide, d’empêcher ses militaires de commettre de tels actes, et assurer l’approvisionnement dans la bande de Gaza occupée et assiégée de nourriture, d’eau, de médicaments et d’autres besoins humanitaires.

Le Comité palestinien de coordination anti-apartheid (PAACC), comprenant le Département anti-apartheid de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), le Comité anti-apartheid du Conseil national palestinien (PNC), le mouvement BDS, le Conseil de l’Organisation palestinienne des droits de l’homme (PHROC) et le Réseau d’ONG palestiniennes (PNGO) , accueille chaleureusement la décision historique de la CIJ. Les décisions de la CIJ sont définitif, contraignant et sans appelet tous les États doivent se conformer à leurs obligations juridiques en prenant unilatéralement et collectivement toutes les mesures possibles pour remédier de manière urgente et définitive veiller à ce qu’Israël respecte la décision de la Cour et mette en œuvre intégralement et sans délai les mesures provisoires ordonnées.

Même si la Cour n’a pas réussi à ordonner explicitement un cessez-le-feu immédiat et permanent pour mettre fin au génocide, il faut maintenant plus que jamais faire pression sur les États pour qu’ils remplissent leurs obligations juridiques et imposent à Israël un cessez-le-feu.

La décision de la CIJ confère désormais une responsabilité juridique – sans parler de morale – accrue aux États qui respectent le droit international, à la société civile et aux personnes de conscience du monde entier, pour mettre fin au génocide israélien en cours et aider à démanteler son système d’oppression sous-jacent.

Tous les États, entreprises et institutions, y compris les sociétés de médias, qui sont complices de quelque aspect que ce soit du régime israélien de 75 ans de Colonialisme de peuplement, apartheid et occupation militaire doit mettre fin à cette complicité immédiatement et être tenu responsable de la complicité avec les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et, vraisemblablement, le génocide. Les États tiers qui ont sciemment fourni à Israël des armes, du matériel et d’autres formes de soutien pour les utiliser dans la perpétration d’atrocités criminelles, y compris le génocide, doivent être tenus responsables de leur contribution à des actes internationalement illicites. et les violations des normes de jus cogens du droit international.

Suite à la décision historique de la CIJ selon laquelle Israël commet de manière plausible un génocide, et étant donné que les États parties à la Convention sur le génocide ont l’obligation erga omnes de prévenir et de punir le crime de génocide, les États doivent :

Imposer un embargo militaire bidirectionnel à Israël, œuvrer à l’adoption d’un embargo obligatoire sur les armes à l’ONU et adopter d’autres mesures punitives pour prévenir et réprimer ses actes de génocide. et mettre fin à son soutien économique et diplomatique.

Imposer des sanctions économiques légales et proportionnées et d’autres contre-mesures à Israël, y compris l’annulation de tous les accords de libre-échange et de coopération, jusqu’à ce qu’il respecte ses obligations en vertu du droit international.

Prendre des mesures immédiates pour expulser Israël des forums internationaux, notamment AGNUle Comité International Olympique, la FIFA et d’autres, comme l’a été l’Afrique du Sud de l’apartheid.

Les États parties à la Cour pénale internationale (CPI) doivent faire pression sur le Procureur pour qu’il fasse rapidement progresser l’enquête sur tous les crimes de guerre, crimes contre l’humanité et actes de génocide perpétrés par les auteurs israéliens contre le peuple palestinien, et qu’il émette immédiatement et sans plus tarder des mandats d’arrêt. pour les dossiers portés devant la Cour, depuis 2014. Ils doivent également veiller à ce que la Cour dispose de toutes les ressources nécessaires pour garantir la viabilité de l’enquête sur la situation en Palestine.

Arrêter et poursuivre, notamment en appliquant la compétence universelle, les ressortissants israéliens, y compris les représentants du gouvernement, ou les personnes présentes sur leur territoire ou sous leur juridiction, qui ont incité au génocide, soutenu le génocide ou commis des actes de génocide contre le peuple palestinien.

Agir sur leur responsabilité pour garantir que les entreprises et les institutions domiciliées sur leur territoire ou sous leur juridiction cesseront de aider et d’encourager le génocide d’Israël et d’autres crimes de droit international, y compris le crime contre l’humanité de l’apartheid, contre le peuple palestinien.

Rejoignez le nombre important et croissant d’États du Sud pour soutenir l’affaire de génocide de l’Afrique du Sud contre Israël devant la CIJ.

L’ordonnance de mesures provisoires peut contribuer à la protection des droits des Palestiniens contre « des dommages supplémentaires, graves et irréparables », comme le demande l’Afrique du Sud. Si elles sont mises en œuvre, ces mesures pourraient mettre un terme aux graves dommages causés par le génocide israélien contre 2,3 millions de Palestiniens, mais même lorsque les bombardements incessants d’Israël contre les civils et les infrastructures civiles cesseront, la famine et les maladies infectieuses qui se propagent à Gaza en raison du siège meurtrier d’Israël et domicilier continuera à dévaster les Palestiniens. Les experts des droits de l’homme de l’ONU ont averti que tous les Palestiniens de Gaza, dont la moitié sont des enfants, ont faim et que plus d’un demi-million le sont «affamé.»

Il reste encore beaucoup à faire pour s’attaquer aux causes profondes : la Nakba palestinienne en cours. « Les actes génocidaires d’Israël », comme l’a dit l’Afrique du Sud affirmé devant la CIJ, doit être comprise « dans le contexte plus large de 75 ans d’apartheid, 56 ans d’occupation et 16 ans de siège imposé par Israël à la bande de Gaza ». La violence coloniale d’Israël depuis 1948, a déclaré l’Afrique du Sud, « a systématiquement et par la force dépossédé, déplacé et fragmenté le peuple palestinien, lui refusant délibérément son droit inaliénable et internationalement reconnu à l’autodétermination, ainsi que son droit au retour en tant que réfugiés. dans leurs villes et villages, dans ce qui est aujourd’hui l’État d’Israël.

Dans l’Appel palestinien unifié contre l’apartheid de 2023, les Palestiniens affirmé que « le démantèlement du régime israélien de colonialisme de peuplement et d’apartheid est une condition indispensable pour que le peuple palestinien puisse exercer pleinement ses droits légitimes et inaliénables, tels que stipulés dans le droit international ».

Le peuple palestinien sait très bien que ce n’est que grâce au pouvoir populaire, à l’unité et à la mobilisation que nous pourrons obtenir justice et exercer nos droits inaliénables. Nous appelons les peuples du monde entier à saisir ce moment créé par la décision de la CIJ et à répondre aux Appel palestinien unifié « renforcer l’état mondial croissant de solidarité avec le peuple palestinien et notre juste cause en soutenant – et en participant activement – ​​au mouvement mondial de boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) dirigé par les Palestiniens. »

La justice est la seule solution acceptable. Toute action ou effort diplomatique qui n’est pas axé sur la fin et la punition du génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et des violations des droits de l’homme commis par Israël, ainsi que sur la fin de toute complicité internationale dans ces crimes, revient à perpétuer l’impunité, l’injustice et l’oppression de notre peuple. tout en démantelant davantage l’État du droit international.