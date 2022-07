Défaite étroite au cricket mais victoires décisives au hockey, au badminton et au tennis de table

L’Inde a eu un assez bon jour d’ouverture de compétition aux Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022 vendredi. Alors que les équipes féminines indiennes de hockey et de badminton mixtes ont remporté des victoires convaincantes 5-0 lors de leurs premiers matchs, les joueuses de cricket ont subi une courte défaite.

Le sort dévastateur de Renuka Thakur du 4/18 a été vain car les 52 pas d’Ashleigh Gardner ont aidé l’Australie à vaincre l’Inde par trois guichets lors de leur premier match du groupe A de l’épreuve féminine T20. Après que le skipper Harmanpreet Kaur ait claqué 52 balles sur 34 et que l’ouvreur Shafali Verma ait participé avec un 33 balles 48, la magnifique rafale d’ouverture de Renuka a éliminé les quatre premiers australiens et avec Deepti Sharma (2-26) éliminant Rachael Haynes, l’Australie était en grande difficulté. à 49-5. Mais Gardner a cousu des stands de 51 avec Grace Harris (37 sur 20 balles) et 47 avec Alana King (18 pas sorti) pour être invaincu pour un 35 balles 52, atteignant neuf limites sous pression pour amener l’Australie à une victoire éclatante sur le retour du cricket dans l’épreuve multisports. Ils ont également été aidés par le fait qu’à part Renuka et Deepti, le reste de l’attaque de bowling indienne a eu une journée de repos.

Les choses étaient beaucoup plus faciles pour l’équipe indienne de badminton dans la compétition par équipes mixtes alors qu’ils envoyaient des poids lourds, double médaillé olympique PV. Sindhu et le médaillé d’argent des championnats du monde Kidambi Srikanth en plus de la paire d’as en double de Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty alors que l’Inde blanchit le Pakistan 5-0 lors de leur match d’ouverture de leur poule du tour préliminaire.

La paire de double mixte composée de B Sumeeth Reddy et Ashwini Ponappa a lancé le bal pour l’Inde en battant Mohammad Irfan Saeed Bhatti et Ghazala Siddique du Pakistan 21-8, 21-12 en matchs consécutifs.

Srikanth est ensuite entré sur le terrain du NEC Hall No 5 pour prendre le dessus sur Murad Ali, disputant ses deuxièmes Jeux du Commonwealth consécutifs, une défaite 21-7, 21-12. La numéro 7 mondiale PV Sindhu a ensuite scellé la victoire de l’Inde en battant Mahoor Shahzad 21-7, 216 en double temps rapide.

Alors que l’Inde remportait un match nul inattaquable 3-0, la paire de doubles masculins n ° 8 mondiale de Satwiksairaj Rankireddy-Chirag Shetty et la paire féminine de Treesa Jolly-Gayatri Gopichand ont également enregistré des victoires convaincantes pour aider l’Inde à prendre le maximum de points de la cravate, blanchir à la chaux leurs adversaires.

L’équipe féminine indienne de tennis de table a également ont commencé leur défense du titre qu’il a remporté il y a quatre ans à Gold Coast en battant l’Afrique du Sud et les Fidji avec des marges identiques de 3-0 avec Manika Batra et Sreeja Akula en tête lors de leurs matches du tour préliminaire du Groupe 2. Dans l’épreuve par équipe masculine, Achinta Sharath Kamal et Sathiyan Gnanasekaran ont mené l’Inde à des victoires confortables 3-0 contre la Barbade et le puissant Singapour lors de leurs premiers matchs. Bo les équipes ont réservé leur place en quart de finale.

L’équipe féminine de hockey aussi a gagné son match contre les vairons Le Ghana, il a raté un certain nombre d’occasions et n’a pu gérer qu’une victoire 5-0 alors que Gurjit Kaur a marqué un doublé alors que Neha, Sangita Kumari et Salima Tete en ont marqué un chacun.

Le nageur Srihari Nataraj a réussi un temps de 54,68 secondes pour se qualifier pour les demi-finales du 100 m dos masculin, cependant, l’expérimenté Sajan Prakash et le débutant Kushagra Rawat n’ont pas réussi à se qualifier respectivement pour la demi-finale de leurs épreuves.

Shiva Thapa a commencé sa campagne des Jeux du Commonwealth sur une note entraînante en battant le Pakistanais Suleman Baloch 5-0 par décision unanime au premier tour de la catégorie des 63,5 kg.

Au squashle plus jeune membre indien du contingent Anahat Singh bat Jada Ross de Saint-Vincent-et-les Grenadines 11-5, 11-2 11-0 dans le simple féminin de squash, tour préliminaire de 64. Dans l’épreuve du simple masculin, Abhay Singh a fait un travail court de Joe Champan des îles Vierges britanniques, gagnant 11-5, 11-5, 11-5.

En véloles équipes indiennes masculines et féminines de sprint ainsi que l’équipe indienne masculine de poursuite du 4000 m n’ont pas réussi à se qualifier pour la finale des Jeux du Commonwealth.

Pragnya Mohan a terminé 26e avec un temps de 1:07:27 alors que Sanjana Sunil Joshi a terminé 28e avec un temps de 1:09:00 dans l’individuel féminin (distance sprint).

Dans le boulingrinl’Indienne Tania Choudhury a perdu son premier tour de la section B de l’épreuve du simple féminin contre l’Écossaise Dee Hoggan 10-21 alors que l’unité indienne des triples masculins a perdu 21-6 contre la Nouvelle-Zélande lors du premier tour de l’événement de boulingrin triple masculin.

En gymnastique artistique, l’Inde a terminé la troisième subdivision avec un score total de 108,9. Yogeshwar Singh a obtenu 11,3 dans sa routine d’exercices au sol, 11,2 au cheval d’arçons, 11,950 aux anneaux, 13 au saut, 13,450 aux barres parallèles et 12,7 à la barre fixe. Syed Tamboli a ajouté 14,05 points supplémentaires avec sa performance aux barres parallèles tandis que Satyajit Mondal a réussi à ramasser 7,85 avec son exercice au sol et 13,4 au saut.

