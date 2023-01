Défaite de l’Atletico contre le Real en raison des “décisions” de l’arbitre

Diego Simeone a blâmé la décision de l’arbitre d’expulser le défenseur Stefan Savic pour la défaite 3-1 de l’Atletico Madrid contre le Real Madrid en quart de finale de la Copa del Rey jeudi.

Alvaro Morata a mené l’Atletico 1-0 à la 19e minute du derby au Santiago Bernabeu avant que Rodrygo Goes n’égalise à la fin de la seconde période pour prolonger le match.

Savic a reçu un deuxième carton jaune pour une faute sur Eduardo Camavinga, laissant un Atletico fatiguant avec 10 hommes, et des buts de Karim Benzema et Vinicius Junior ont placé le Real en demi-finale.

“Pour moi, nous avons joué un très bon match jusqu’à la 70e minute, quand [Dani] Ceballos n’a pas reçu de deuxième carton jaune [for a foul on Thomas Lemar]”, a déclaré Simeone lors de sa conférence de presse d’après-match.

“Nous aurions été un homme et 1-0, mais cela ne s’est pas produit. Plus tard, Savic a été expulsé et nous étions un homme à terre. C’est devenu plus difficile avec 10 hommes, mais l’équipe a été assez courageuse pour regarder pour le tirage au sort, je suis content de l’effort des joueurs.”

La Copa del Rey était probablement la dernière opportunité pour l’Atletico de remporter un trophée cette saison après que l’équipe ait terminé en bas de son groupe de la Ligue des champions, et est actuellement quatrième de la Liga, à 13 points du leader de Barcelone.

Simeone était également mécontent de ce qu’il a qualifié de manque de protection de la part de l’arbitre Cesar Soto Grado pour l’attaquant Morata.

“Je lui ai demandé ‘As-tu quelque chose contre Alvaro ? Si c’est le cas, je ne le choisirai pas lors du prochain match que tu arbitres !'”, a déclaré Simeone. “[Soto Grado] dit Alvaro tombe parfois facilement. Mais il est parti d’un coup. Ce sont des décisions. Ceballos aurait pu obtenir un jaune et ne l’a pas fait, et Savic l’a fait.”

Simeone, qui dirige l’Atletico depuis 2011, a suggéré qu’il réfléchirait à son propre avenir à la fin de la saison.

“Nous sommes exclus de la Ligue des champions et de la Copa del Rey”, a déclaré Simeone. “Nous avons la seconde partie de saison pour atteindre l’objectif dont le club a besoin [to finish in the top four] et puis nous verrons tout.

“Je suis heureux d’être à l’Atletico Madrid. Du jour de mon arrivée jusqu’au jour de mon départ, je donnerai tout pour l’équipe et le club.”

L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a déclaré que le buteur Vinicius était “concentré” bien qu’il ait été ciblé dans un incident raciste avant le match, lorsqu’un mannequin portant son maillot a été suspendu à un pont près du terrain d’entraînement du club, suscitant une condamnation généralisée.

“Vinicius a bien joué, comme toujours”, a déclaré Ancelotti. “Son but était la récompense de son travail. Ce qui s’est passé était honteux, mais il était concentré sur le match.”