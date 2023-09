Défaire la machine

Bonjour, lecteurs de Quartz at Work !

La victoire des scénaristes en grève d’Hollywood, qui ont quitté les lieux de divertissement, mené un arrêt de travail de cinq mois et annoncé cette semaine un accord de principe avec les patrons des studios – se fera sentir dans tous les secteurs. Et avec les détails de l’accord sorti hier soirles travailleurs de la Writers Guild of America ont confirmé avoir obtenu une concession déterminante : des restrictions fermes sur l’utilisation de l’IA, y compris une garantie que l’intelligence artificielle ne sera pas utilisée pour écrire des scripts ou créer des sources.

Les victoires des auteurs ont inspiré des comparaisons avec d’autres mouvements ouvriers alors que l’IA jette une ombre sur leurs moyens de subsistance. Il y a les piquetage des travailleurs de l’automobile qui demandent un meilleur salaire alors que des bras de robots pendent au-dessus de l’usine. Il y a les organiser les employés d’entrepôt qui protestent contre les algorithmes qui dictent leur vitesse de livraison. Et bien sûr, il y a les des acteurs toujours en grève qui combattent l’IA en reproduisant leurs ressemblances et leur travail.

Mais le combat de la WGA, et en particulier sa lutte contre l’IA, présente également des parallèles frappants avec un mouvement ouvrier moins mentionné : les Luddites.

Aujourd’hui, qualifier quelqu’un de Luddite, c’est suggérer qu’il est mesquin à l’égard de la technologie ou qu’il est réfractaire aux progrès futuristes qu’elle peut engendrer. Mais un nouveau livre suggère que nous comprenons mal l’histoire des Luddites et qu’à l’ère de l’IA générative et des algorithmes, il serait sage de revisiter leur histoire. Brian Marchand Du sang dans la machine, sorti cette semaine, montre que les ouvriers du textile du XIXe siècle ont été les premiers à voir les machines arriver pour leur travail, ainsi que les premiers à comprendre pourquoi l’automatisation est une question de travail. Plutôt que d’accepter la montée des robots, ils ont riposté.

Plus de 200 ans plus tard, de nombreux ouvriers font la même chose que les Luddites. En remportant leur tentative de restreindre l’IA dans leur domaine, les écrivains hollywoodiens auront également remporté la victoire en garantissant que leur travail ne soit pas remplacé ou dévalorisé par les machines.

Dans un essai sur le livre, Gabriela Riccardi de Quartz présente les parallèles vieux de plusieurs siècles et explique comment les Luddites ont vraiment tout déclenché.

148: Les jours que les travailleurs de la Writers Guild of America ont passés sur la ligne de piquetage avant le approbation de la transaction a été annoncé hier. D’après ce calcul, la grève des écrivains a duré 21 semaines de travail (et plus de 3 500 heures).

Cette période a presque fait tomber le record de la plus longue grève de l’industrie. histoire – 153 jours, atteint par la grève des écrivains de 1960. Bien que l’accord de cette année doive encore être officiellement ratifié par les quelque 11 500 membres de la WGA West, les conseils d’administration et le conseil du syndicat ont déjà voté pour approuver l’accord et lever les restrictions de travail des écrivains. La WGA l’a déclaré officiel : à 0 h 01 (heure du Pacifique) aujourd’hui, la grève est terminée.

Que cela plaise ou non aux Luddites, la technologie de bureau devient de plus en plus algorithmique. La semaine dernière, Google et Microsoft ont annoncé de nouvelles intégrations d’IA dans leurs applications.

Chez Google, Bard peut désormais être utilisé directement dans des produits comme Gmail et Drive. Et chez Microsoft, les produits destinés au lieu de travail comme Word, PowerPoint et Excel proposent désormais des outils nouvellement étendus avec son assistant IA, Copilot. Plus de 600 entreprises ont déjà testé les outils en version bêta.

« C’est vraiment le début », a déclaré à Quartz Colette Stallbaumer, directrice générale de l’avenir du travail chez Microsoft. Mais si la vision du PDG Satya Nadella se réalise, vous pouvez vous attendre à ce qu’un compagnon IA vous suive. sur vos applications et appareils d’exploitation Microsoft.

« Souhaitez-vous aider à former des modèles d’IA pour devenir de meilleurs écrivains ? indique l’offre d’emploi. Diplôme de doctorat préféré. Hindi, japonais et anglophones bienvenus. Les tarifs américains commencent à 25 $/heure.

Romanciers, poètes et lettrés de tous bords, renseignez-vous : les organisations technologiques veulent transmettre vos compétences aux machines. Les entreprises qui créent des données de formation pour les modèles d’IA cherchent désormais à embaucher des rédacteurs créatifs, sans compter que toutes ces données pourraient un jour signifier la fin des compétences commercialisables de ces rédacteurs.

🤖📝 Mais ce n’est pas la seule voie que les entreprises d’IA générative tentent de faire écrire leurs LLM comme Austen ou Hemingway, rapporte Julia Malleck de Quartz. Et certains sont plus douteux sur le plan juridique que d’embaucher de vraies personnes.

La mise en place de « petits contrats » peut vous aider à renouer avec votre travail. Lorsqu’il remettait en question ses choix de carrière, écrit Suneel Gupta, contributeur de Quartz, il s’est rendu compte qu’il avait consacré beaucoup d’énergie au doute de soi.

« Ma bande passante émotionnelle était constamment partagée entre une décision que j’avais prise et la question de savoir si elle était la bonne en premier lieu », écrit-il. Il a donc conclu un accord : il considérerait son travail comme un « petit contrat » – ou une courte période d’engagement, sans ambivalence.

Si vous vous sentez également coincé dans votre travail, essayez de conclure votre propre contrat à petite échelle. Choisissez un délai pour vous réengager, que ce soit quelques mois ou quelques années. À la fin de ce contrat, vérifiez ce que vous ressentez et décidez s’il faut le renouveler.

