Défaillances des pneus du GP d’Azerbaïdjan de Max Verstappen et Lance Stroll: Pirelli affirme que les premières enquêtes indiquent des débris

2:07



L’Aston Martin de Lance Stroll est victime d’une crevaison et s’écrase à grande vitesse dans la ligne droite du départ-arrivée lors du GP d’Azerbaïdjan

L’Aston Martin de Lance Stroll est victime d’une crevaison et s’écrase à grande vitesse dans la ligne droite du départ-arrivée lors du GP d’Azerbaïdjan

Le patron de Pirelli, Mario Isola, a déclaré que les premières enquêtes menées par le fournisseur de pneus de F1 suggèrent que des débris pourraient avoir causé les défaillances de pneus sur les voitures de Max Verstappen et Lance Stroll qui ont fait sortir les deux pilotes du GP d’Azerbaïdjan.

Mais Isola dit qu’une analyse complète des pneus défaillants aura lieu à leur base en Italie dans la semaine à venir avant qu’ils ne sachent avec certitude ce qui s’est passé.

Il a également révélé qu’ils avaient découvert une coupure sur les pneus de Lewis Hamilton.

Parler à Ciel Allemagne après la course de Bakou, Isola a déclaré : « Il est un peu tôt pour comprendre ce qui est arrivé aux pneus. Nous attendons que les pneus retournent à la zone de montage pour les analyser, mais nous devons probablement les transporter par avion à Milan. [Pirelli’s HQ] pour une analyse complète.

2:33 S’adressant à Sky Germany, le patron de Pirelli, Mario Isola, donne une première évaluation de la cause possible des crevaisons à grande vitesse pour Max Verstappen et Lance Stroll à Bakou S’adressant à Sky Germany, le patron de Pirelli, Mario Isola, donne une première évaluation de la cause possible des crevaisons à grande vitesse pour Max Verstappen et Lance Stroll à Bakou

« Les premières investigations suggèrent des débris car l’arrière gauche n’est pas le pneu le plus sollicité sur ce circuit. C’est l’arrière droit ; si on parle d’usure, c’est l’avant droit.

« Il est donc dans une position qui ne suggère rien de spécial sur les pneus.

« L’autre point est que nous avons trouvé une autre coupure sur un pneu arrière gauche d’une autre voiture qui, heureusement, n’a pas coupé la construction. C’était un arrière gauche de Lewis, qui était clairement une coupure de débris.

« L’autre point est qu’évidemment les deux pannes se sont produites plus ou moins dans la même partie du circuit. Max était quelques centaines de mètres après le crash de Lance. Peut-être qu’il y avait des débris, mais je ne veux pas dire ‘c’était débris », car nous devons d’abord analyser le pneu.

3:12 Le Red Bull de Max Verstappen souffre d’une panne de pneu qui l’a fait chuter alors qu’il menait le GP d’Azerbaïdjan avec seulement quelques tours à faire Le Red Bull de Max Verstappen souffre d’une panne de pneu qui l’a fait chuter alors qu’il menait le GP d’Azerbaïdjan avec seulement quelques tours à faire

« Je collecte des informations, nous attendons les données de télémétrie des équipes. C’était soudain, c’était clair, mais si vous avez une grosse coupure sur le pneu, c’est soudain. »

Cependant, il a déclaré que l’analyse d’autres ensembles de pneus durs qui ont effectué de longs relais a montré qu’il n’y avait pas de problèmes généralisés avec ce composé.

« Quand quelque chose comme ça se produit, nous devons collecter des informations pour comprendre ce qui s’est passé », a-t-il ajouté.

3:01 Max Verstappen dit qu’il n’a eu aucun avertissement après que son pneu a éclaté pendant le GP d’Azerbaïdjan Max Verstappen dit qu’il n’a eu aucun avertissement après que son pneu a éclaté pendant le GP d’Azerbaïdjan

« Ce que je peux vous dire, c’est que nous avons plusieurs trains de pneus durs avec plus de 30 tours [completed on] et nous vérifions dans la zone d’essayage et nous n’avons trouvé aucun problème.

« Ce n’est pas quelque chose dont je peux vous dire que tous les pneus avaient des problèmes potentiels ; non, absolument, ce n’est pas comme ça. Nous avons donc deux pneus arrière gauche, même position, même point sur le circuit, qui ont échoué. Nous devons comprendre Pourquoi. »

Plus à venir…