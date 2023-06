Deezer pour détecter les clones musicaux générés par l’IA

Une chanson générée par l’IA simulant les voix de Drake et The Weeknd échangeant des vers sur l’acteur et pop star Selena Gomez est récemment devenue virale.

L’application de streaming musical Deezer a déclaré qu’elle lançait un outil pour détecter et étiqueter les chansons avec des clones vocaux générés par l’IA dans le but de protéger les revenus des vrais artistes.

Les outils d’intelligence artificielle ont récemment permis aux gens de recréer le son de voix d’artistes célèbres, des Beatles à Oasis.

« Heart on a Sleeve », un morceau mettant en vedette des imitateurs générés par l’IA de Drake et The Weeknd, a accumulé des millions de visites sur TikTok et d’autres plateformes.

Les sociétés de musique craignent que cela ne ronge leurs revenus futurs car il n’existe actuellement aucun moyen de protéger le son de la voix de quelqu’un.

Mais Deezer a déclaré qu’il prévoyait d’identifier la musique générée par l’IA, en se concentrant initialement sur celles qui recréent les voix d’artistes existants.

La société française a déclaré qu’elle visait à créer un système pour étiqueter ces morceaux dans l’application, ce qui pourrait alerter les artistes, les labels et les utilisateurs de cette « activité frauduleuse ».

« Notre objectif est d’éliminer les contenus illégaux et frauduleux, d’accroître la transparence et de développer un nouveau système de rémunération où les artistes professionnels sont récompensés pour la création de contenus de valeur », a déclaré le PDG de Deezer, Jeronimo Folgueira, dans un communiqué.

Il a déclaré que plus de 100 000 nouveaux morceaux sont téléchargés quotidiennement sur le site de Deezer, ce qui rend de plus en plus important de faire la distinction entre la musique générée par l’homme et celle générée par la machine.

« L’IA peut être utilisée pour créer de nouveaux contenus incroyables et je pense que l’utilisation de l’IA générative présente d’énormes avantages », a-t-il ajouté. « Mais nous devons nous assurer que cela se fait de manière responsable. »