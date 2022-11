Deere, HP, Nordstrom et autres

Découvrez les entreprises qui font les gros titres avant la cloche :

Deere (DE) – Le fabricant d’équipements lourds a annoncé des bénéfices et des revenus supérieurs aux attentes pour son dernier trimestre et a publié des perspectives optimistes. Deere a déclaré qu’il avait bénéficié de fondamentaux agricoles positifs et d’investissements accrus dans les infrastructures. Son action a bondi de 4,2% dans les échanges avant commercialisation.

HP inc. (HPQ) – HP a augmenté de 3,1 % dans le pré-marché après avoir annoncé qu’il réduirait jusqu’à 10 % de ses 61 000 employés au cours des trois prochaines années en raison d’une baisse prolongée de la demande d’ordinateurs personnels. Le fabricant d’ordinateurs a également annoncé des bénéfices et des revenus meilleurs que prévu pour son dernier trimestre.

Nordström (JWN) – Nordstrom a dépassé les estimations des chiffres d’affaires et des résultats pour son dernier trimestre, mais son stock a chuté de 8,3 % après que le détaillant a déclaré que les ventes avaient ralenti au cours des derniers mois. Nordstrom a également réduit ses perspectives de bénéfices pour l’exercice se terminant en janvier.

Manchester United (MANU) – Manchester United a encore progressé de 9,5% dans le pré-marché, après le bond de 14,7% d’hier, après que le club de football a déclaré qu’il envisageait des alternatives stratégiques, y compris une éventuelle vente.

Autodesk (ADSK) – Autodesk a égalé les estimations des résultats dans son dernier rapport trimestriel, mais le fabricant de logiciels de conception a publié des prévisions plus faibles que prévu pour le trimestre en cours. Autodesk a noté un environnement économique difficile et a déclaré que les clients étaient plus réticents à signer des contrats à plus long terme. Le titre a chuté de 9,8% dans les échanges avant commercialisation.

Deviner (GES) – Guess a perdu 6,1% en pré-commercialisation après avoir annoncé des résultats trimestriels plus faibles que prévu et des perspectives réduites. La société de vêtements a souligné un environnement de vente au détail difficile et l’impact d’un dollar américain plus fort, même si elle a déclaré qu’elle était bien positionnée pour la saison des fêtes.

Crédit Suisse (CS) – Les actions de la banque suisse ont chuté de 4,4% en action avant commercialisation après avoir averti d’une perte trimestrielle de 1,6 milliard de dollars alors que les clients retiraient leur argent du Credit Suisse en raison de préoccupations concernant sa santé financière. Les actionnaires du Credit Suisse ont approuvé une augmentation de capital de 4,2 milliards de dollars destinée à consolider les finances de l’entreprise.

Tesla (TSLA) – Tesla a ajouté 2,7% en pré-commercialisation après que Citi a mis à niveau le stock à neutre à partir de la vente, citant une valorisation. Tesla a perdu environ 50% de sa valeur cette année.