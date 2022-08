Deere, Foot Locker, Bed Bath & Beyond et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres avant la cloche :

Deere (DE) – Deere a chuté de 5,2 % dans les échanges avant commercialisation après que le fabricant d’équipements lourds ait raté les estimations de bénéfices trimestriels malgré des ventes plus élevées que prévu. Deere a gagné 6,16 $ par action, en dessous de l’estimation consensuelle de 6,69 $, car il a mis en œuvre avec succès des hausses de prix mais a également fait face à des coûts plus élevés. La société a également réduit ses prévisions pour l’ensemble de l’année.

Foot Locker (FL) – Foot Locker a bondi de 17,4% dans le pré-marché après que les bénéfices trimestriels du détaillant de chaussures et de vêtements de sport aient dépassé les prévisions des analystes, et la société a également annoncé une transition de PDG. L’ancienne PDG d’Ulta Beauty (ULTA), Mary Dillon, remplacera Richard Johnson en tant que PDG le 1er septembre.

Bed Bath & Beyond (BBBY) – Bed Bath & Beyond a plongé de 42,7% dans les échanges avant commercialisation après l’annonce que l’investisseur Ryan Cohen avait vendu la totalité de sa participation dans le détaillant d’articles ménagers, générant un bénéfice de plus de 58 millions de dollars.

Ross Stores (ROST) – Ross Stores a annoncé des bénéfices meilleurs que prévu pour son dernier trimestre, mais ses revenus étaient inférieurs aux prévisions de Wall Street, et la société a publié des perspectives pour l’année complète plus faibles que prévu. La société a déclaré que ses résultats avaient été impactés par des coûts plus élevés ainsi que par une activité promotionnelle accrue. Le titre a chuté de 1% en action avant commercialisation.

Applied Materials (AMAT) – Applied Materials a dépassé les estimations de 15 cents avec un bénéfice trimestriel ajusté de 1,94 $ par action, et le fabricant d’équipements de fabrication de semi-conducteurs a également vu ses revenus dépasser ses prévisions. Il a également donné des prévisions de revenus optimistes pour le trimestre en cours, les fabricants de puces augmentant leur production.

Coinbase (COIN) – Les actions de l’opérateur d’échange de crypto ont glissé de 8,6% dans les échanges avant commercialisation, tombant en sympathie avec la chute soudaine du jour au lendemain des prix du bitcoin. Microstrategy (MSTR), la société d’analyse commerciale qui possède de vastes avoirs en bitcoins, a vu son action chuter de 9,3 %.

Home Depot (HD) – Home Depot a annoncé un nouveau programme de rachat d’actions de 15 milliards de dollars, remplaçant une autorisation préalable. Le détaillant de rénovation domiciliaire a également annoncé que le PDG Ted Decker remplacera l’ancien PDG Craig Menear en tant que président, à compter du 1er octobre.

Madison Square Garden Entertainment (MSGE) – Madison Square Garden Entertainment a augmenté de 7,3% dans le pré-marché suite à l’annonce que son conseil d’administration réfléchit à un spin-off qui contiendrait les activités de divertissement en direct et MSG Networks de la société.

Bill.com (BILL) – Bill.com a bondi de 18,5 % dans les échanges avant commercialisation après que le fournisseur de logiciels de back-office financier a annoncé des résultats trimestriels meilleurs que prévu et publié des prévisions optimistes.