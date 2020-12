Demis Hassabis, co-fondateur de la start-up d’intelligence artificielle (IA) de Google DeepMind. Jeon Heon-Kyun | Getty Images

LONDRES – Le laboratoire d’intelligence artificielle (IA) DeepMind a déplacé son objectif du changement climatique vers d’autres domaines de la science et poursuit sa mission initiale de créer une intelligence générale artificielle (AGI), qui est largement considérée comme le Saint Graal de la technologie naissante, selon à plusieurs personnes familiarisées avec le sujet. Alors que DeepMind, acquis par Google en 2014 pour 600 millions de dollars, nie avoir changé d’orientation, plusieurs chercheurs clés sur le changement climatique qui faisaient partie de l’unité énergétique de l’entreprise ont quitté l’entreprise au cours des deux dernières années, et il a peu changé le climat. annonces connexes. L’unité énergétique, qui a attiré sa juste part d’attention au fil des ans, a disparu et aucun membre du personnel de l’entreprise ne la mentionne sur ses profils LinkedIn, sur la base d’une analyse CNBC. Interrogé à ce sujet, un porte-parole de DeepMind a déclaré: «Au fil du temps, nous nous sommes éloignés d’une concentration plus étroite sur les domaines, et les équipes interfonctionnelles de DeepMind contribuent désormais à notre ensemble croissant de projets sur le climat et la durabilité. Ils ont ajouté: « Outre les partenariats en cours avec Google pour faire évoluer les avantages de notre technologie d’économie d’énergie, nous avons de nouveaux projets en cours dans plusieurs domaines, y compris des approches plus efficaces de l’apprentissage automatique. » L’un des premiers projets de DeepMind, et peut-être les plus réussis, consistait à réduire l’énorme facture d’électricité de Google, réduisant instantanément l’empreinte carbone de l’entreprise. Le géant de la recherche, techniquement une société sœur de DeepMind car ils sont tous deux gérés par Alphabet, a annoncé en juillet 2016 qu’il avait été en mesure de réduire la consommation d’énergie de ses unités de refroidissement de centre de données – utilisées pour empêcher les serveurs de Google de surchauffer – en tant que jusqu’à 40% avec l’aide d’un système DeepMind AI. DeepMind ne s’est pas arrêté là. Il a travaillé avec la division Google Cloud sur une nouvelle plate-forme qui fournit un contrôle par IA des systèmes de refroidissement dans les installations commerciales et industrielles. Le PDG de Google, Sundar Pichai, a déclaré dans un article de blog en septembre que DeepMind et Google Cloud rendaient la plate-forme disponible dans le monde entier pour une utilisation par les aéroports, les centres commerciaux, les hôpitaux, les centres de données et autres bâtiments commerciaux et installations industrielles. Cependant, DeepMind et Google Cloud n’ont pas encore donné d’exemples spécifiques de l’endroit et de la manière dont la plate-forme est utilisée.

L’unité DeepMind Energy

En 2017, DeepMind a commencé à recruter davantage d’experts sur le nouveau campus tentaculaire de Google dans le quartier de King’s Cross à Londres pour étudier comment l’IA pourrait être utilisée pour ralentir les effets du réchauffement climatique. Il a formé une nouvelle équipe appelée «DeepMind Energy», dirigée par Jim Gao, un ancien responsable technique de Google qui a dirigé le projet de centre de données avec DeepMind. Gao a refusé de commenter cette histoire. DeepMind Energy est passé à environ 14 personnes et a été chargé d’imaginer de nouvelles technologies d’IA pour lutter contre le changement climatique. En 2019, DeepMind Energy a annoncé sa première grande victoire. Il avait augmenté les revenus que Google tirait de ses parcs éoliens aux États-Unis d’environ 20%. Les parcs éoliens font partie du réseau de projets d’énergie renouvelable de Google. L’IA de DeepMind a été utilisée pour prédire la production d’énergie des parcs éoliens jusqu’à 36 heures avant la production réelle – ce qui en vaut la peine, car les sources d’énergie qui peuvent être programmées pour fournir une quantité d’énergie définie à un moment donné ont souvent plus de valeur pour le réseau. . Bien que les réalisations de la société soient importantes, elle n’a pas encore confirmé publiquement où et comment son intelligence artificielle d’économie d’énergie a été appliquée au-delà des centres de données et des parcs éoliens de Google.

Cauchemar National Grid?

À un moment donné, DeepMind a voulu utiliser sa technologie d’intelligence artificielle pour optimiser National Grid, qui possède et exploite l’infrastructure qui fournit de l’électricité aux foyers et aux entreprises en Grande-Bretagne. «Nous sommes au début des discussions avec National Grid et d’autres grands fournisseurs sur la façon dont nous pourrions examiner les types de problèmes qu’ils rencontrent», a déclaré le directeur général de DeepMind, Demis Hassabis, dans une interview au Financial Times en mars 2017. «Ce serait incroyable. si vous pouviez économiser 10% de la consommation d’énergie du pays sans aucune nouvelle infrastructure, simplement grâce à l’optimisation. C’est plutôt excitant. « En mars dernier, il est apparu que les pourparlers s’étaient rompus entre DeepMind et National Grid. Les organisations ont passé un temps considérable à travailler ensemble, parfois dans une installation de National Grid près de Reading, dans le comté anglais du Berkshire, mais il y avait de nombreux obstacles à surmonter si quelque chose devait être mis en œuvre. Humayun Sheikh, un des premiers investisseurs qui a soutenu le cycle d’amorçage de DeepMind, a déclaré à CNBC que la commercialisation du logiciel d’IA de l’entreprise était difficile, ajoutant que l’entreprise aurait « probablement échoué » sans Google. Sheikh, qui prétend avoir passé cinq ans à discuter de l’idée derrière DeepMind avec Hassabis avant son incorporation, a déclaré: « La préoccupation, les points d’interrogation, ont toujours été dans la commercialisation. Comment faites-vous? »

Sheikh a déclaré que National Grid avait peut-être des inquiétudes à propos de son association avec une grande entreprise comme Google. Il a ajouté: « Je ne pense pas que le modèle utilisé par DeepMind ou l’une de ces grandes entreprises d’apprentissage automatique et d’IA soit réalisable … à moins qu’il ne soit fourni en tant que service. Mais alors le problème vient avec les données, le RGPD. » Le RGPD est un ensemble de réglementations sur la protection des données et la confidentialité introduites par l’Union européenne en mai 2018. Les pourparlers entre DeepMind et National Grid ont finalement échoué car ils ne pouvaient pas s’entendre sur les détails financiers, selon une source proche du dossier qui souhaitait rester anonyme en raison de la nature sensible de la discussion. «L’argent que DeepMind demandait était scandaleux», a déclaré la source. « La plupart de leur travail est interne et ils facturent Google pour cela », a ajouté la source. « Ils vendent le travail de leurs ingénieurs en IA à des prix super gonflés, et non au prix auquel le marché valorise leur production. » Interrogé à ce sujet, un porte-parole de DeepMind a déclaré: «Nous nous sommes lancés dans une exploration précoce de l’application de l’IA pour optimiser le réseau électrique britannique. Cet effort mutuel était hautement collaboratif et a abouti à de nombreuses idées partagées sur la manière dont la technologie peut améliorer l’efficacité du réseau. et la résilience. Cette exploration est maintenant terminée et nous n’avons actuellement aucun autre travail prévu. « Gary Marcus, PDG de la société de robotique Robust AI, et co-auteur de « Rebooting AI », qui analyse de manière critique le secteur et suggère comment le faire progresser, a déclaré à CNBC que la technologie n’aurait peut-être pas fonctionné assez bien pour que National Grid justifie le Coût. « Leur technique principale, l’apprentissage par renforcement profond, fonctionne mieux dans des environnements bien contrôlés, tels que les jeux de société, et peut lutter avec la complexité et l’imprévisibilité du monde réel », a déclaré Marcus à CNBC. Sheikh a ajouté: « La technologie n’a peut-être pas fonctionné parce qu’elle n’est pas vraiment mature. » National Grid a refusé de commenter. Dans une interview en podcast publiée en octobre, Hassabis a réitéré que le logiciel d’IA de DeepMind « pourrait être appliqué à une échelle de grille », suggérant qu’il n’a pas abandonné. « Nous serions ravis d’essayer cela à un moment donné et d’économiser de l’énergie à l’échelle nationale », a-t-il déclaré. Bien que les choses ne se soient pas déroulées comme prévu avec National Grid au Royaume-Uni, DeepMind pourrait envisager d’engager des discussions avec d’autres gouvernements.

Les forces motrices partent