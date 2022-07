DeepMind a prédit la structure de presque toutes les protéines connues de la science

Cependant, pour de nombreuses protéines, “nous sommes intéressés à comprendre comment leur structure est modifiée par les mutations et les variations alléliques naturelles, et cela ne sera pas abordé par cette base de données”, a déclaré AlQuraishi. “Mais bien sûr, le domaine se développe rapidement, et je m’attends donc à ce que des outils permettant de modéliser avec précision les variantes de protéines commencent à apparaître bientôt”, a-t-il ajouté.

La qualité des prédictions d’AlphaFold peut également ne pas être aussi précise pour les protéines plus rares avec moins d’informations évolutives disponibles, dit Peng.

Cette décision est le dernier développement de la poussée de DeepMind vers la «biologie numérique», où «l’IA et les méthodes informatiques peuvent aider à comprendre et à modéliser des processus biologiques importants», a déclaré Hassabis. Hassabis dirige également une nouvelle entreprise, également détenue par Alphabet, appelée Isomorphic Labs, qui développe l’IA pour la découverte de médicaments.

Pushmeet Kohli, responsable de l’IA pour la science chez DeepMind, a déclaré que la société avait de nombreux défis dans les sciences de la vie qu’elle souhaitait encore relever, tels que la façon dont les protéines se comportent et interagissent avec d’autres protéines.

Hassabis a déclaré que son rêve est que l’IA puisse non seulement aider à comprendre la structure des protéines, mais devenir une “partie importante du processus de découverte de nouveaux médicaments et remèdes”.