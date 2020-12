LONDRES – Les pertes chez DeepMind, la société d’intelligence artificielle appartenant à la société mère de Google Alphabet, continuent de croître.

Le laboratoire d’IA basé à Londres – fondé en 2010 par Demis Hassabis, Mustafa Suleyman et Shane Legg – a enregistré une perte de 477 millions de livres sterling (649 millions de dollars) en 2019, pire que la perte de 470 millions de livres sterling en 2018, selon des documents déposés auprès du Registre britannique de la Companies House jeudi.

La grande majorité des dépenses de DeepMind en 2019 ont été consacrées aux «frais de personnel et autres coûts connexes», le rapport annuel montrant que quelque 468 millions de livres sterling y ont été consacrés, contre 398 millions de livres sterling en 2018.

DeepMind emploie désormais environ 1000 personnes dans le monde, y compris certains des plus grands scientifiques mondiaux de la recherche en IA, qui peuvent percevoir des salaires annuels de plus d’un million de dollars. Ces personnes de haut niveau, qui ont souvent des doctorats d’Oxford, de Cambridge, de Stanford ou du MIT, peuvent commander ce type d’argent parce qu’elles sont également recherchées par Facebook, Apple, Amazon et Microsoft.

Un porte-parole de DeepMind a déclaré à CNBC: «Au cours de la période couverte par ces comptes, DeepMind a jeté les bases de nos résultats révolutionnaires dans la prédiction de la structure des protéines – un grand défi de 50 ans en biologie – et a collaboré avec des équipes de Google pour produire un impact réel sur échelle. »

«Nos équipes ont été impliquées dans une vaste gamme de projets, allant de l’amélioration de la prévisibilité de l’énergie éolienne à l’accélération de la recherche écologique dans le Serengeti. Nous sommes ravis de tirer parti de ces progrès sans précédent à l’approche de l’année prochaine», ont-ils ajouté.

Alors que les pertes ont légèrement augmenté, les revenus sont passés de 103 millions de livres sterling en 2018 à 266 millions de livres sterling en 2019. Cependant, les revenus proviennent d’autres sociétés au sein d’Alphabet (à savoir Google), qui paient DeepMind pour la recherche et le développement.

DeepMind a été acquis par Google en 2014 pour environ 600 millions de dollars. Aujourd’hui, la société s’appuie sur un flux constant de capitaux de la société mère Alphabet.

En 2019, Google Ireland a renoncé au remboursement des prêts intersociétés et de tous les intérêts courus s’élevant à 1,1 milliard de livres sterling, selon le dépôt.

DeepMind est basé dans un grand bâtiment de Google dans le quartier de King’s Cross à Londres, mais il prévoit de déménager dans un nouveau bureau au début de l’année prochaine. Selon le dossier, DeepMind a dépensé 1,3 million de livres sterling en construction, en mobilier et agencements, ainsi qu’en équipement de réseau et de production en 2019.

Le dossier montre également que DeepMind a fait don de 6,3 millions de livres sterling au monde universitaire en 2019, contre 13,5 millions de livres sterling en 2018.

En termes de risques et d’incertitudes, le dossier déclare: « La recherche et l’application de l’apprentissage automatique sont un marché émergent caractérisé par des changements continus et une concurrence intense. En conséquence, la société continuera à faire face à des risques et incertitudes, qui peuvent avoir un impact significatif sur sa capacité à atteindre un succès continu sur son marché. «

Malgré les pertes, Alphabet s’est engagé à continuer de financer DeepMind et le PDG de Google, Sundar Pichai, est satisfait des progrès réalisés par DeepMind.

« Je suis très satisfait du rythme auquel notre R&D sur l’IA progresse », a déclaré Pichai lors de l’appel aux résultats du deuxième trimestre d’Alphabet. « Et pour moi, il est important que nous soyons à la pointe de la technologie en tant qu’entreprise, et que nous soyons les leaders. Et pour moi, je suis enthousiasmé par le rythme auquel nos équipes d’ingénierie et de R&D travaillent à la fois sur Google et DeepMind. «