Deepika Singh précise que «  ne voulait pas être insensible en posant près d’un arbre déraciné  »

Le 17 mai 2021, à peu près au moment où le cyclone Tauktae a frappé Mumbai, Deepika Singh Goyal a partagé quelques photos et vidéos dansant sous la pluie et posant sur un arbre déraciné devant sa résidence. L’acteur a été instantanément trollé par les internautes et l’a appelée « insensible » à ses actions. Maintenant, Deepika, lors d’une interaction avec un quotidien, a longuement parlé de tout l’incident et a partagé sa version de l’histoire.

Deepika a déclaré à ETimes: « Je vis dans un appartement, qui se trouve au rez-de-chaussée. C’était un arbre que nous avions planté il y a de nombreuses années devant notre maison, qui est malheureusement tombé pendant le cyclone. L’arbre est tombé sur notre voiture et donc mon mari Rohit et moi sommes sortis sous la pluie pour le déplacer de la voiture. Pendant ce temps, mon mari a pensé à cliquer sur quelques photos. C’était juste quelque chose que nous avons fait spontanément. Mon mari est un bon photographe, alors nous avons juste cliqué sur quelques photos. «

L’acteur a ajouté: « Je suis triste pour tous ceux qui ont été touchés par le cyclone et je ne voulais pas être insensible en posant près d’un arbre déraciné. Je n’encouragerais personne à faire quelque chose comme ça. »

Deepika a poursuivi en disant: « Toute l’année, je suis à peine sorti et ces photos ont juste été prises pour nous souvenir de la façon dont nous avons réussi à sauver notre voiture et à enlever l’arbre. »

En 2020, Deepika avait demandé de l’aide aux internautes car sa mère avait été testée positive pour le coronavirus.