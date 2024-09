Deepika Padukone va-t-elle se passer de nounou pour sa fille ? Sunita, la femme de Govinda, dit qu’il n’est « pas une vache » quand il s’agit de femmes

Deepika Padukone, qui est récemment devenue la fière maman d’une petite fille, n’aura probablement pas de nounou pour sa petite princesse. Si l’on en croit un récent rapport de Bollywood Life, Deepika suivra probablement le chemin d’Aishwarya Rai Bachchan pour élever sa fille. Elle n’optera pas pour une nounou mais sera plutôt une mère active.

Govinda a connu une célébrité massive à Bollywood à son apogée. Cette célébrité s’est également accompagnée d’une attention féminine importante. Dans une conversation récente, la femme de Govinda, Sunita, a expliqué comment cette attention féminine envers son mari l’avait affectée et a déclaré qu’il fallait beaucoup de sécurité pour être la femme d’un acteur.

Nos stars préférées de l’industrie du cinéma font partie des personnes les plus riches de la planète. Au fil des décennies, elles ont non seulement accumulé richesse et renommée, mais aussi le soutien et la fidélité de millions de fans. Cependant, elles ont parfois besoin de se protéger de la frénésie des fans et elles engagent des gardes du corps. On peut dire sans se tromper que leurs gardes du corps reçoivent un salaire bien supérieur à celui d’une personne ordinaire. Voici quelques-uns des gardes du corps les mieux payés de nos favoris.

Six ans après sa sortie, Tumbbad revient au cinéma et le drame d’horreur produit par Sohum Shah Films est sur le point de se poursuivre sous forme de franchise. Sohum Shah, producteur et acteur principal du film, a suscité une excitation accrue en annonçant officiellement une suite : Tumbbad 2. Shah s’est rendu sur les réseaux sociaux pour partager cette nouvelle passionnante ainsi qu’une vidéo teaser.

En août, Kartik Aaryan s’est rendu sur les réseaux sociaux pour annoncer que le tournage de Bhool Bhulaiyaa 3 avec Vidya Balan, Madhuri Dixit Nene et Triptii Dimri était terminé. La vidéo qu’il a partagée montre Anees Bazmee disant : « Ok tout le monde, préparez-vous. Nous allons prendre une photo. Hé, les gars, soyez silencieux. Son, caméra. » Kartik est ensuite vu l’interrompre et dire : « Pas d’action, terminez ! » La vidéo montre également l’acteur et le réalisateur s’embrassant et coupant un gâteau pour marquer l’occasion.

