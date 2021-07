Deepika Padukone sur 9 ans de ‘Cocktail’

La reine régnante de Bollywood, Deepika Padukone a traité le public avec de nombreux personnages et des performances mémorables au cours d’une carrière de 13 ans. Une performance qui a marqué un tournant dans la carrière de Deepika est le personnage de « Veronica » dans « Cocktail ». Après ‘Cocktail’, l’actrice a livré de nombreux autres personnages mémorables et des performances fabuleuses.

Alors que le film avait 9 ans avant sa sortie, Deepika est descendue dans le passé et a partagé ce que le film « Cocktail » signifie pour elle.

Parlant du film, Deepika a partagé avec une publication de premier plan, « J’ai toujours cru que même si vous mettez une petite partie de vous-même dans chaque personnage que vous jouez, vous portez également une partie de ce personnage avec vous pour toujours. Veronica sera toujours l’un des les personnages les plus spéciaux que j’ai joués ; celui qui a beaucoup changé pour moi professionnellement et m’a touché personnellement. »

Lorsqu’on lui a demandé si Veronica avait marqué un tournant dans sa carrière à Bollywood, Deepika a déclaré: « Oui. Si un personnage a résonné avec des millions de personnes, alors il y avait évidemment quelque chose à ce sujet avec lequel le public a sympathisé. »

Se rappelant comment elle s’est préparée pour le rôle, l’actrice a partagé que la personnalité de Veronica n’était pas celle qu’elle connaissait à ce stade de sa vie. « Quand on m’a donné le script à lire, j’ai supposé que c’était pour le personnage de Meera (joué par Penty). Imtiaz Ali m’a appelé un jour et m’a demandé de relire le script pour Veronica. pensé, j’ai compris ce qu’il voulait dire et j’ai vu ce qu’il a vu. Même si j’avais des papillons dans le ventre, je savais aussi que j’étais prêt pour ça », a déclaré Deepika.

Elle a ajouté : « Je ne pense pas que j’aurais pu faire ce que j’ai fait sans Homi Adajania. Il m’a donné des ailes pour voler et m’a fait croire que je ne pouvais rien faire de mal. Avec cette conviction, nous ont pu créer un personnage qui vivra dans nos cœurs pour toujours. »