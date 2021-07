Deepika Padukone souhaite à son mari Ranveer Singh dans un article hilarant, lui donne la touche virale «tuada kutta tommy» de Shehnaaz Gill

La star de Bollywood Ranveer Singh fête aujourd’hui son 36e anniversaire. Les vœux du roi du style ont afflué, mais le plus spécial et le plus hilarant vient de sa femme et acteur Deepika Padukone. Pour souhaiter à son mari sa journée spéciale, Deepika a partagé une vidéo inspirée par Shehnaaz Gill, concurrente de » Bigg Boss 13 « , et la chanson mème de Yashraj Mukhate, » Tuada Kutta Tommy « .

Dans la vidéo, on peut voir les tourtereaux Deepika et Ranveer danser sur la chanson virale du mème. Ils ont même synchronisé les lèvres avec la chanson avec une chorégraphie hilarante. Tandis que Deepika se regardait magnifiquement dans des vêtements de sport et des baskets de couleur vert pistache, Ranveer a enfilé des vêtements entièrement blancs et une chaîne cubaine. Les deux ont bercé le regard avec des dents partagées. Cette vidéo n’est qu’un autre exemple de la façon dont le couple est charismatique et amusant.

En partageant la vidéo, Deepika a écrit une note sincère pour « personne préférée ». Elle a écrit : « Mais puisque c’est votre anniversaire, je vais faire la paix avec le fait que Twada Kutta est Tommy et Sadda Kutta est Kutta… Joyeux anniversaire, ma personne préférée ! @ranveersingh.

Les fans sont devenus gaga après avoir regardé la vidéo de Deepika et Ranveer. “Omgggg ICNES !!! Joyeux anniversaire @ranveersingh !!” a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a commenté : « La meilleure chose que j’ai jamais vue sur Internet. » Un troisième utilisateur a écrit : « J’attendais uniquement votre message ». Beaucoup ont même tagué Yashraj Mukhate et Shehnaaz Gill dans les commentaires.

L’ami proche de Ranveer Singh, l’acteur Arjun Kapoor lui a également souhaité d’une manière amusante. Arjun a partagé un montage de lui portant des vêtements Gucci. Se référant à la récente séance photo Gucci de Ranveer qui a pris d’assaut Internet, Arjun a écrit: « Baba se Baba tak… Ranveer, mon bien-aimé Gucci Pehenke Kissi De raha hoon tujhe aaj… Joyeux anniversaire !!! @ranveersingh.

D’autres célébrités de Bollywood, dont Anushka Sharma, Kriti Sanon, Vicky Kaushal, Zoya Akhtar, Madhuri Dixit, Tiger Shroff, Bhumi Pednekar, Jacqueline Fernandez, Ananya Panday, Ayushmann Khurrana, entre autres, ont souhaité leur anniversaire à Ranveer sur les réseaux sociaux.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Ranveer Singh, qui a offert à ses fans de puissantes performances dans les films, est prêt à faire ses débuts à la télévision en animant le quiz de Colors « The Big Picture ».

En dehors de cela, l’acteur sera vu dans des films comme ’83’, ‘Sooryavanshi’, ‘Jayeshbhai Jordaar’, ‘Cirkus’ et le remake en hindi de la superproduction à succès ‘Anniyan’. Il jouera également dans la prochaine entreprise de réalisateur de Karan Johar intitulée « Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani » aux côtés de sa co-vedette de « Gully Boy », Alia Bhatt.