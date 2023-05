Deepika Padukone s’internationalise ; se révèle être une patronne alors qu’elle figure sur la couverture du magazine TIME

Deepika Padukone est une beauté intemporelle. Elle est élégante sans effort et les fans ne peuvent tout simplement pas surmonter son charme. Elle sait garder son public captivé tout le temps. Elle fait également partie des rares célébrités de Bollywood connues à l’international. Elle s’est fait une place à Hollywood en étant l’ambassadrice de certaines des plus grandes marques de mode. De Cannes au Met Gala – elle a fait sentir sa présence à certaines des cérémonies les plus prestigieuses d’Hollywood. Et maintenant, elle a rejoint Oprah Winfrey, Barrack Obama et d’autres pour figurer sur la couverture du magazine TIME.

Deepika Padukone devient la dernière star à figurer sur la couverture du magazine TIME

S’adressant à son Instagram, Deepika Padukone a révélé la couverture du magazine TIME qui l’appelle « The Global Star ». Il dit en outre que « Deepika Padukone amène le monde à Bollywood ». La jeune fille aux longues jambes a prouvé qu’elle était la dame OG Boss de la ville de tinsel alors qu’elle posait vêtue d’un tailleur-pantalon beige surdimensionné. Elle a abandonné les talons ou les chaussures et a plutôt posé pieds nus. C’est quelque chose d’unique et de rare. Deepika Padukone a gardé ses cheveux ouverts et la confection était tout simplement parfaite.

Découvrez le post de Deepika Padukone ci-dessous:

Réagissant au message, Masaba Gupta et bien d’autres ont félicité et félicité Deepika Padukone pour la couverture. Masaba l’a même qualifiée de « sacrément travailleuse ». Outre la couverture, Deepika Padukone a également partagé une vidéo BTS du tournage. De sauter comme un enfant heureux à poser intensément – Deepika Padukone a totalement cloué le tournage de la couverture du magazine TIME.

Découvrez la vidéo de Deepika Padukone ci-dessous :

Deepika Padukone a fait ses débuts à Hollywood avec xXx: Return of Xander Cage en 2017. Elle a joué aux côtés de Vin Diesel dans celui-ci.