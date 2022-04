Deepika Padukone se fait brutalement troller pour son retour à Mumbai après le mariage de Ranbir Kapoor-Alia Bhatt

Le mariage de Ranbir Kapoor-Alia Bhatt a été l’événement du mois. Le mariage du duo et la réception d’hier soir ont attiré l’attention pour la grande fête. Juste un jour après la réception, Deepika Padukone est retournée en ville, et elle s’est fait troller sans pitié pour être arrivée après le mariage de son ex-petit ami, Ranbir. L’actrice de Piku s’est fait prendre à l’aéroport dimanche, et lorsque la vidéo a fait surface en ligne, les internautes ont fait leurs suppositions.

Voici la vidéo







De nombreux internautes ont ajouté que Deepika avait planifié son voyage pour éviter le mariage Ranbir-Alia. Un utilisateur a commenté: « Ranbir ki Shaadi hote hi wapas as gayi. » Un autre utilisateur a commenté : « Ranbir et Deepika signifient hamari adhuri kahani……hamari adhuri kahani. » L’un des utilisateurs a également ajouté : « Elle est revenue après la fin du mariage alia ranbir. » Un internaute s’est moqué d’elle et a dit : « Vapis aa gayi Deepika (emoji du rire). » Un autre internaute a ridiculisé son arrivée et a déclaré: « Chalo ab reception over..ab ghar chalte he. »

Il y avait peu de partisans de Deepika et ils ont essayé de la défendre. Beaucoup d’entre eux ont exprimé leur amour en partageant des emoji « cœur » dans la boîte de commentaires. Un fan a ajouté : « Même la nouvelle épouse ne pourrait pas tirer cette lueur. » Un autre fan de Deepika a affirmé que Ranbir avait également manqué la réception de Deepika-Ranveer et a déclaré: « À tous ceux qui sont encore coincés dans le passé et qui disent ki RK ki wedding hone ke baad aa gayi, alors laissez-moi vous dire que cela n’a même pas d’importance pour elle un pour cent. La plupart des célébrités tournent dans différents endroits de notre pays, il est donc courant d’aller et venir si souvent. Si vous devez même réfléchir, demandez-vous pourquoi Rk et Alia ont raté la réception de Ranveer et Deepika alors qu’ils étaient encore à Mumbai. Presque tout le monde y est allé, y compris PC mais pas Ranbir. Donc, samajhdar ko ishara kafi hai.

Sur le front du travail, Deepika a été vue pour la dernière fois à Gehraiyaan, ce qui a suscité des réactions polarisées. Elle sera ensuite vue avec Shah Rukh Khan dans Pathaan, et avec Hrithik Roshan dans Fighter.