Deepika Padukone se fait brutalement troller pour sa tenue de Coupe du Monde de la FIFA, les internautes disent “habillée comme un sac de sport”

Lorsque Deepika Padukone a dévoilé le trophée de la Coupe du Monde de la FIFA dimanche, elle a marqué l’histoire en tant que première femme indienne à le faire. Avant la finale palpitante entre l’Argentine dirigée par Lionel Messi et l’équipe de France dirigée par Hugo Lloris, qui a finalement abouti à la victoire de l’Argentine, Deepika Padukone et l’ancien gardien espagnol Iker Casillas ont présenté le célèbre trophée Jules Rimet. Aux côtés d’Iker, qui portait le trophée, elle s’est rendue sur le terrain du stade Lusail de Doha. Dès que Deepika a atteint la finale, des photos et des vidéos d’elle ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Elle a été brutalement critiquée pour sa tenue qui, pour les gens, ressemblait à un “sac de sport”.

Un utilisateur a écrit : “en haut mettre des vêtements atroces sur cette superbe femme magnifique… elle mérite mieux.” Un autre a écrit : “Pour la toute première fois…c’est la tenue qui craint le plus ! Lv étant un biggggg dissssaaapoiiintmeeenttt !”

Un troisième a écrit: “Mais pourquoi est-elle habillée comme un sac de sport.”

Deepika Padukone, que l’on peut voir dans Pathaan sur grand écran, a été sélectionnée pour présenter le trophée de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar puisqu’elle est l’ambassadrice mondiale de la marque en mai de cette année.

Depuis 2010, Louis Vuitton est partenaire de la Coupe du Monde de la FIFA, bien qu’il n’ait pas toujours exprimé son soutien. Deepika Padukone, ambassadrice mondiale de la coupe du monde, a été choisie pour dévoiler le trophée le 18 décembre avant la finale Argentine vs France puisqu’elle soutient le tournoi depuis 10 ans.

Le trophée de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 a été dévoilé en tant qu’élément important des festivités d’avant-match, qui ont marqué la conclusion de la compétition internationale de football. Le trophée est construit en malachite et en or 18 carats et pèse plus de 6 kg.

Ranveer Singh, son acteur-mari, l’a rejointe dimanche au Qatar pour la grande finale. L’acteur a posté un clip de lui-même et Deepika en train de regarder le match sur Instagram Stories. De plus, il a félicité Deepika pour avoir présenté le trophée.