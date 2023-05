Deepika Padukone se dispute après que Ranbir Kapoor ait obtenu une meilleure étiquette d’interprète sur la danse Ghoomar [Watch throwback video]

Ranbir Kapoor est un danseur extraordinaire, comme il l’a prouvé dans chacun de ses films, et le dernier en date est Tu Jhoothi ​​Main Makkar, qui conquiert à nouveau les cœurs puisqu’il est sorti sur l’OTT. Ranbir, dont le premier amour est la danse et le théâtre, a montré ses mouvements exceptionnels dans cette vieille vidéo où on lui a demandé de faire un pas de crochet de Ghoomar du film Padmaavat de Deepika Padukone avec l’actrice. Cette vieille vidéo a refait surface sur Internet, et les fans de Deepika et Ranbir deviennent fous avec leur camaraderie malgré leur rupture laide. Eh bien, le temps guérit tout.

Regardez l’ancienne vidéo de Deepika Padukone qui se bat presque après que Ranbir Kapoor ait obtenu la meilleure performance pour sa chanson Ghoomar de Padmaavat, avec Ranveer Singh et Shahid Kapoor.

Dans cette ancienne vidéo, vous pouvez voir Ranbir et Deepika faire un face-à-face de danse, et pour gagner la compétition, ils font de leur mieux pour faire le pas de crochet de Ghoomar. Eh bien, Deepika a bien compris pour des raisons évidentes, mais Ranbir a remporté le prix du meilleur interprète car il est trop bon, comme vous pouvez le voir dans la vidéo elle-même. L’actrice de Pathaan est également vue en train de se disputer avec l’ancre sur la façon dont Ranbir peut obtenir la meilleure étiquette de performance car c’est sa chanson et elle l’a bien fait. Eh bien, c’est le charme du garçon Kapoor, et les fans ne peuvent tout simplement pas surmonter leur chimie fougueuse.