Deepika Padukone se détend sur un yacht pendant que Ranveer Singh la filme, remercie les fans pour leurs souhaits d’anniversaire

L’acteur Deepika Padukone a présenté ses vœux de Nouvel An et a partagé une note de remerciement pour tous les vœux d’anniversaire chaleureux vendredi. S’adressant à Instagram, Deepika a partagé une vidéo qu’elle a sous-titrée : “Un aperçu de ce qu’a été l’année écoulée, au moins la plupart des jours, et de ce que j’ai l’intention d’en faire davantage au cours de la nouvelle année : être présent. Puissions-nous tous prospérer, être présent et vivre dans la gratitude cette année… Bonne année ! PS : Je remercie chacun d’entre vous pour les bénédictions d’anniversaire.

Dans la vidéo, Deepika pouvait être vue dans un état de béatitude et profitant de la brise sur un yacht tandis que son mari Ranveer Singh devenait vidéaste et la capturait en ce moment. Elle a été vue portant un monokini jaune avec une chemise blanche

Peu de temps après avoir partagé le message, les fans ont inondé la section des commentaires de cœurs rouges et d’émoticônes de feu. Bipasha Basu a commenté : “Joyeux anniversaire mon amour en retard.” “Tu es si précieuse Deepika”, a commenté un fan. Un autre fan a écrit : “Joyeux anniversaire, ce message me rappelle gehrahiyan.”

Parlant du front de travail, Deepika sera ensuite vue dans le prochain thriller d’action du réalisateur Siddharth Anand, Pathaan, face à Shah Rukh Khan et John Abraham, qui devrait sortir en salles le 25 janvier 2023. En dehors de cela, elle a également Le stagiaire avec Amitabh Bachchan, un film Pan India Project K aux côtés de Prabhas et Singham Again du réalisateur Rohit Shetty avec Ajay Devgn dans son pipeline.