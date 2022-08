Deepika Padukone révèle sa nourriture réconfortante dans une vidéo animée

Non seulement elle sait impressionner le public avec ses prouesses d’actrice, mais Deepika Padukone parvient également à voler la vedette avec ses mises à jour sur les réseaux sociaux. Son dernier est tout au sujet de la nourriture réconfortante. Peu importe à quel point on se sent occupé, stressé ou mal du pays, il existe quelques aliments réconfortants capables de consolider une personne, une recette de base qui peut rendre nostalgique ou ajouter une plus grande valeur sentimentale. Pour Deepika Padukone, c’est Rasam Rice qui travaille comme par magie pour elle.

La renommée de Padmaavat a maintenant révélé que Rasam Rice fait non seulement son repas de base, mais c’est devenu une « émotion » pour elle. Vendredi, l’actrice s’est rendue sur les réseaux sociaux pour exprimer son amour pour Rasam Rice dans une vidéo animée mettant en scène sa caricature. Le court clip commence avec elle assise dans un restaurant luxueux où les gens apprécient une cuisine somptueuse. La caricature de Deepika semble confuse quant à ce qu’il faut commander, et c’est alors que ses yeux trouvent «Rasam Rice» sur la carte du menu.

Le personnage de dessin animé commande rapidement la même chose et ses yeux brillent lorsque l’aliment de base arrive à sa table. Au départ, elle utilise une cuillère pour savourer le repas, avant de l’abandonner et de devenir entièrement indienne pour savourer les saveurs à main nue. Comme elle apprécie le repas, cela la rend nostalgique du temps où elle commanderait la même chose au restaurant avec son père. Tout en partageant la vidéo, Deepika a écrit : “Rasam & Rice est une émotion… Vraiment !” Regardez la vidéo ci-dessous :

Dès que le message a fait surface en ligne, il est devenu viral en un rien de temps. Les fans de Deepika pouvaient complètement s’identifier au message et ont commencé à inonder sa section de commentaires pour exprimer la même chose. L’un de ses ardents fans a ajouté que même ‘Dal chawal’ opère la même magie pour eux. La publication a suscité de nombreux compliments et plus de 5 millions de likes sur l’application de partage de photos.

Ce n’est pas la première fois que Deepika Padukone exprime ouvertement son amour pour Rasam Rice. Lors des Star Screen Awards 2022, lorsque l’hôte Kartik Aaryan a interrogé la star de Padmaavat sur sa nourriture préférée, elle a rapidement répondu “Rasam Rice”. De plus, son mari Ranveer Singh, qui était assis dans le public, l’a soutenue en affirmant qu’il lui nourrissait Rasam Rice tout le temps. En plus de cela, lors d’une session «Demandez-moi n’importe quoi» qu’elle a animée sur les réseaux sociaux lorsqu’on lui a demandé quel est le plat qu’elle peut manger pour le reste de sa vie, l’actrice a déclaré: «Rasam avec du riz blanc et des cornichons à la mangue ‘.

Mots-clés : Deepika Padukone, Deepika Padukone Instagram, Deepika Padukone comfort food, Rasam Rice, Deepika Padukone news, Deepika Padukone video, viral

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici