Deepika Padukone révèle qui est le plus excité pour ‘Gehraiyaan’

Après avoir joué des personnages mémorables comme Meera (« Love Aaj Kal », 2009), Veronica (« Cocktail »), Rani Padmavati (« Padmavat »), Deepika Padukone est prête à séduire le public en tant qu’Alisha dans le prochain drame romantique ‘ Gehraiyaan.’ L’actrice est occupée à promouvoir le film et, tout en parlant à Pinkvilla, l’actrice a expliqué à quel point son mari Ranveer Singh était le plus impatient d’assister à son prochain film.

Dès que les affiches de ‘Gehraiyaan’ sont sorties, Ranveer Singh a posté une photo de Deepika de leurs vacances avec une légende décalée, faisant la promotion de son film. Quand l’actrice a été interrogée sur la photo, Deepika a répondu : « Vous pouvez aussi parler de la façon dont j’ai fait la promotion de son film. » Padukone a fait référence à la vidéo de leurs vacances, où elle a adapté l’accent du personnage à l’écran de Ranveer, Kapil Dev, pour promouvoir sa dernière sortie « 83 ».





De plus, l’actrice a ajouté que la raison pour laquelle Ranveer ne pouvait pas contrôler son enthousiasme pour le film en affirmant : « Il est le plus excité à l’idée que ce film sorte parce qu’il a été un grand champion de Shakun (Batra) et que je travaille ensemble. Il se sent comme Je fais ce que je fais le mieux et Shakun fait ce qu’il fait le mieux. Et donc quand nous nous retrouvons tous les deux, c’est encore mieux. Donc il est très, très excité. »

En s’adressant à une agence de premier plan, Padukone a déclaré: «Shakun m’a donné, ainsi qu’à nous tous, le confort, vous vous sentez en sécurité car l’intimité n’est pas facile. Ce n’est pas quelque chose que nous avons déjà expérimenté ou exploré dans le cinéma indien d’une manière que nous avons dans ce film.

L’actrice a même ajouté : « Donc, emprunter cette voie de l’intimité et de la vulnérabilité est possible quand on sait que le réalisateur ne le fait pas pour les yeux. Parce que c’est de là que viennent les personnages, leur expérience et leur parcours. C’est possible quand vous vous sentez en sécurité dans l’environnement.