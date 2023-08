Deepika Padukone réprimande les paps pour avoir cliqué sur les photos dans les coulisses du défilé de mode, dit ‘yahan a permis nahi hai’

Découvrez comment Deepika Padukone a perdu son sang-froid lorsque des photographes ont essayé de la prendre en photo lors du défilé de mode de Manish Malhotra, au cours duquel Ranveer Singh a marché sur la rampe.

Le 20 juillet, exactement un mois auparavant, Ranveer Singh et Alia Bhatt montaient sur la rampe du défilé Bridal Couture de Manish Malhotra à Mumbai, faisant la promotion de leur comédie romantique Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani. Deepika Padukone a applaudi son mari, alors qu’elle était assise avec le réalisateur du film, Karan Johar.

Pendant le spectacle, Ranveer a laissé sa rampe de marche au milieu et a continué à embrasser Deepika sur sa joue, a touché les pieds de sa mère Anju Bhavnani et a même embrassé Karan Johar sur sa joue, avant de revenir sur le devant de la scène. La vidéo du même moment adorable est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Maintenant, une autre vidéo a fait surface à partir du même événement dans lequel l’actrice de Pathaan est vue en train de gronder les paparazzi pour avoir pris ses photos dans les coulisses du défilé de mode. Dans le petit clip partagé par l’une de ses pages de fans, on peut voir Deepika dire aux papas, « Yahan a permis nahi hai (ce n’est pas autorisé ici) ».

La vidéo a été partagée avec la légende, « Deepika Padukone est le meilleur pour saper les gens des médias et avoir l’air bien. Les médias et les papas franchissent toujours leur ligne, mieux vaut les rappeler de temps en temps. » Les internautes ont également soutenu l’actrice dans la section des commentaires. Alors que l’une d’elles écrivait : « Elle l’a dit de la manière la plus gracieuse, d’autres stars de sa stature auraient perdu le sang-froid », tandis qu’une autre ajoutait : « Parce que les mannequins se reposent dans les coulisses, elle a raison, les médias ne sont pas autorisés là. »





Sur le plan du travail, Deepika Padukone sera ensuite vue dans une apparition spéciale dans Jawan, l’artiste bourré d’action de Shah Rukh Khan, qui sortira en salles le 7 septembre. L’actrice a également le film pan-indien Kalki 2898 AD avec Prabhas, Kamal Haasan , et Amitabh Bachchan et l’actioner aérien Fighter avec Hrithik Roshan, tous deux alignés pour une sortie l’année prochaine.

Récemment, il y a eu des rapports indiquant que l’actrice jouera la sœur d’Ajay Devgn dans Singham Again. Le drame d’action à venir, dont la sortie est prévue le jour de l’indépendance 2024, sera le cinquième film de l’univers policier de Rohit Shetty après Singham, Singhma Returns, Simmba et Sooryavanshi.

LIRE | Ranveer Singh embrasse Deepika Padukone au milieu de sa promenade sur la rampe au spectacle de Manish Malhotra, la vidéo devient virale – Regardez