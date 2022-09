Deepika Padukone repérée à l’aéroport ; les fans s’inquiètent en voyant qu’elle ne porte pas son alliance [Watch Video]

Deepika Padukone a fait une apparition étonnante à l’aéroport après un long moment. L’actrice de Padmaavat a récemment fait la une des journaux en raison de son hospitalisation soudaine. Les rapports affirment que Deepika a été transportée d’urgence à l’hôpital il y a quelques jours à peine après s’être plainte d’un malaise. Tout en la voyant en forme et en forme et souriante à l’aéroport a définitivement fait sourire ses fans. Au milieu des informations faisant état de l’hospitalisation de Deepika, sa relation avec Ranveer Singh traversait une phase difficile.

Eh bien, c’était difficile à croire, mais Ranveer Singh vient de clarifier les choses en parlant de tout va bien entre eux et cela n’a fait que confirmer que les informations faisant état de leur séparation n’étaient que des rumeurs sans fondement. Et maintenant, cette dernière apparition de Deepika a laissé ses fans inquiets car ils ont remarqué qu’elle ne portait pas l’alliance. Deepika qui porte habituellement son alliance a été vue sans elle à l’aéroport aujourd’hui et cela a conduit à la spéculation que les choses ne sont pas encore réglées entre le couple le plus aimé de Bollywood.

Regardez la vidéo de Deepika Padukone à l’aéroport avec sa mère Ujjala Padukone et voici pourquoi elle n’a pas porté l’alliance

Deepika Padukone a été admise à l’hôpital et c’est l’une des raisons pour lesquelles elle n’avait pas de bijoux. L’actrice va à Bangalore pour passer du temps avec sa famille et surtout être avec sa mère, car peu importe à quel point on a un mari aimant, on a besoin d’une mère à tout âge en cas de malaise.

Ranveer et Deepika sont l’un des couples les plus populaires et les plus aimés de Bollywood. Leurs fans les adorent et veulent avoir une relation comme eux. Maintes et maintes fois, nous avons vu Ranveer exprimer son amour pour Deepika, et son geste récent après avoir remporté le prix du meilleur acteur lors d’une cérémonie de remise de prix a prouvé qu’il n’était rien sans sa femme. Nous espérons juste revoir bientôt le couple partager l’écran et Ranveer attend également avec impatience de travailler avec sa femme bien-aimée.