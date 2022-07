Deepika Padukone remercie Farah Khan d’avoir cru en elle alors que personne ne l’a fait ; appelle le cinéaste ‘Ma’

Deepika Padukone – l’une des principales actrices de Bollywood a parcouru un long chemin pour atteindre ce succès étonnant. Il fut un temps où elle luttait dur pour obtenir cette pause, et personne ne croyait en elle quand elle essayait de réussir dans l’industrie. Mais il y avait une personne qui l’a repérée et lui a donné la chance qu’elle attendait et c’est Farah Khan. La cinéaste a donné à Deepika Padukone la plus grande pause de sa carrière Om Shanti Om face à Shah Rukh Khan, et garçon, elle vous a gardé accroché avec sa première présence dans le film et jusqu’à ce jour, elle a cette magie en elle.

Farah Khan a repéré Deepika Padukone sur les panneaux publicitaires internationaux et est sacrément fière de son « bébé »

Si Deepika s’internationalise aujourd’hui, tout le monde est fier d’elle ainsi que de sa première cinéaste Farah Khan qui l’a repérée sur les panneaux publicitaires internationaux pour ses publicités chez Louis Vuitton. Elle a partagé la photo de l’actrice de Padmaavat sur sa story Instagram et a écrit “Fier de toi bébé”. Deepika a partagé la même histoire du cinéaste et l’a remerciée, “Merci Ma! TU as eu confiance en moi quand personne d’autre ne l’a fait”, avec une émoticône en forme de cœur. C’est tellement attachant.

Deepika Padukone est dans l’industrie depuis plus d’une décennie maintenant et la fille est imparable. Ses fans sont immenses et des millions aspirent à devenir comme elle. Deepika Padukone qui est devenue l’égérie de Sanjay Leela Bhansali a récemment été soutenue par ses fans quand Alia Bhatt sur Koffee With Karan 7 a déclaré que SLB lui avait promis 4 films car il en avait fait 3 avec DP. Alia a fait face à de nombreuses critiques pour ces déclarations et les fans de DP ont qualifié l’actrice de Gangubai Kathiawadi de peu sûre d’elle. Les fans de Deepika Padukone affirment qu’Alia est jalouse d’elle car elle essaie toujours de la copier de la mode aux films actuels. Sur le plan professionnel, Deepika sera ensuite vue à Pathaan longtemps avec Shah Rukh Khan et Project K avec Prabhas.