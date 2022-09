Deepika Padukone rejoint Kapil Sharma, Rashmika Mandanna, le premier regard déconcerte les internautes

Après Kapil Sharma, Rashmika Mandanna, Rohit Sharma et Sourav Ganguly, Deepika Padukone a également rejoint le casting de Mega Blockbuster. L’actrice a partagé sa première affiche de look sur son Instagram, et cela a laissé ses fans perplexes.

Deepika est charmante dans un salwar kameez rose et a posté la photo avec la légende “Surprise”.

Découvrons son look







Dès que Padukone a partagé le look, une certaine section d’internautes l’a qualifié d’approbation de la marque. Alors qu’une autre section d’internautes a appelé Mega Blockbuster un film d’artiste d’ensemble. Un utilisateur a écrit : “Le plus gros hit de l’année”. Un autre utilisateur a écrit : “Vous avez tourné pour un film et nous ne le savions même pas.” Un internaute a ajouté: “OMG OMG ne peut pas attendre la surprise.” Un autre internaute a ajouté: “QU’EST-CE QUE C’EST CE QUI SE PASSE.”

Plus tôt, le skipper indien Rohit Sharma a apparemment annoncé la sortie de son nouveau film sur les réseaux sociaux. Le projet s’appelle Mega Blockbuster et mettra également en vedette le président actuel de la BCCI, Sourav Ganguly. S’adressant à son compte Instagram officiel, Rohit Sharma a publié un message qu’il a sous-titré, “Un début en quelque sorte”. Peu de temps après, le président de la BCCI, Sourav Ganguly, a également publié un message sur le même projet, le sous-titrant, Le nouveau Mega Blockbuster sort bientôt !

Mega Blockbuster est le nom d’un projet à venir mettant en vedette le roi de la comédie Kapil Sharma Pushpa star Rashmika Mandanna, les acteurs Trisha Krishnan et Karthi et sa bande-annonce devrait sortir le 4 septembre. Cependant, il n’y avait aucune nouvelle officielle concernant ce qu’est exactement la bande-annonce. sur.

Sur le front du travail, Deepika a été vue pour la dernière fois à Gehraiyaan. Rashmika a impressionné les masses avec sa performance dans Sita Ramam. Kapil Sharma sera également vu dans Swigato de Nandita Das.