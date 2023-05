Deepika Padukone rejoint Aishwarya Rai Bachchan, Aamir Khan pour réaliser cet exploit incroyable ; voici ce que cela signifie

La différence est énorme et seuls 3 acteurs indiens à ce jour ont réussi à avoir des couvertures sur eux. Amir Khan, Aishwarya Raï Bachchan et Deepika Padukone. Deepika Padukone a récemment fait la fierté de l’Inde en faisant la couverture mondiale de TIME Magazine, l’un des magazines les plus influents et les plus respectés au monde. Avec cela, elle rejoint non seulement le club d’élite de personnalités mondiales comme Barack Obama, Oprah Winfrey et plusieurs autres personnalités occidentales de premier plan, mais aussi des icônes indiennes comme Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Sachin Tendulkar, Sonia Gandhi, Mère Teresa et quelques autres sur dont les couvertures mondiales étaient basées.

Ironiquement, quelques autres acteurs indiens ont figuré sur TIME dans le cadre des listes du magazine comme TIME 100 Most

Des personnes influentes dans le monde, mais nous savons tous bien qu’être sur la couverture de TIME et la couverture du magazine TIME sont incomparables. Être une représentation visuelle d’une liste et avoir une couverture détaillée sur une personnalité sont deux choses totalement différentes dans le journalisme, ce qui fait de cet exploit une réalisation encore plus rare et très appréciée.

En ce qui concerne les personnalités du cinéma indien, il est intéressant de noter que seuls 3 acteurs indiens ont atteint les couvertures mondiales de TIME avec un regard approfondi sur leurs parcours et leurs efforts. En 2003, Aishwarya Rai Bachchan a ouvert la voie alors qu’elle était surnommée « le nouveau visage du film », quelqu’un reconnu pour avoir dirigé l’invasion alors que Bollywood devenait mondial et branché. Plus tard en 2012, Aamir Khan a été présenté sur la couverture intitulée « Khan’s Quest Can An Actor change the nation » en reconnaissance de l’impact mondial de son émission télévisée Satyamev Jayate et de son effort personnel pour sensibiliser aux problèmes clés de la société indienne. Le dernier acteur à figurer sur la couverture de TIME est Deepika Padukone. Avec sa couverture du magazine TIME intitulée « The Global Star – Deepika Padukone amène le monde à Bollywood », la superstar féminine la plus célèbre et la plus célèbre d’Inde a consolidé sa position de première véritable ambassadrice mondiale du pays.

La superstar est entrée dans l’histoire en devenant le premier acteur que TIME a conféré un titre et une description aussi puissants car c’était la première fois qu’un poids lourd des médias internationaux reconnaissait non pas que les Indiens se tournaient vers l’Occident, mais que l’Occident se tournait vers l’Inde.