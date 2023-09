Deepika Padukone refuse de choisir le meilleur danseur entre Ranveer Singh et Ranbir Kapoor ; les internautes déçus [Watch video]

Jawan actrice Deepika Padukonequi gagne les cœurs avec son apparition dans le film à succès de Shah Rukh Khanfait actuellement la une des journaux avec son ancienne vidéo dans laquelle elle refuse de choisir un meilleur danseur parmi Ranbir Kapoor et Ranveer Singh. Les internautes expriment leur déception face à l’incapacité de Deepika de répondre à la question, affirmant qu’elle ne peut pas choisir car c’est une question difficile et qu’elle aura de gros problèmes si elle choisit et évite de répondre en prenant une part de gâteau. Alors que la présentatrice qui a mis Deepika dans une situation difficile a mentionné que son expression disait qu’il s’agissait de Ranveer Singh, l’actrice de Jawan maintient qu’elle ne choisit pas le nom parmi son mari et acteur de Bollywood Ranbir Kapoor.

Regardez la vidéo de l’ancienne vidéo de Deepika Padukone devenue virale, dans laquelle elle refuse de choisir qui est le meilleur danseur parmi Ranveer Singh et Ranbir Kapoor.

Alors que la vidéo devient virale, les internautes ont rendu leur jugement, affirmant qu’il s’agissait de Ranveer Singh et qu’ils étaient prêts à l’aider avec une meilleure option et trouvaient extrêmement étrange de ne pas prendre de décision. L’utilisateur a commenté: « Je pense que Ranveer Singh aurait pu avoir une belle fille Sindhi ». Un autre utilisateur a déclaré : « Ses expressions étaient bizarres lorsqu’elle a entendu Ranveer ». Un autre utilisateur a déclaré : « Ranveer Singh mérite un meilleur partenaire de vie ». « Elle aurait dû choisir Ranveer à un moment donné, avoir des ennuis pour quoi ?! Choisir son mari », a déclaré un utilisateur. « Vraiment ? difficile ? C’est facilement Ranveer. Et c’est son mari donc ça devrait aussi être le choix naturel. Cela montre qu’elle n’a jamais vraiment quitté Ranbir », commente un autre utilisateur.