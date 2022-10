Deepika Padukone réagit aux rumeurs de séparation avec Ranveer Singh ; voici ce qu’elle a à dire

Deepika Padukone et Ranveer Singh sont faits l’un pour l’autre et sont censés être ensemble pour toujours, a déclaré l’un des astrologues de renom après que leurs rumeurs de séparation aient fait surface sur Internet. Et maintenant, enfin, Deepika a démenti une fois pour toutes les rumeurs d’opération dans son interaction avec Meghan Markle, elle a dit que son mari et acteur de Bollywood Ranveer Singh était absent pour le travail depuis une semaine maintenant et qu’il serait extrêmement heureux de voir son visage. “Mon mari était à un festival de musique pendant une semaine et il vient de rentrer. Alors, il va être content de voir ma tête”.

Les rumeurs de séparation de Ranveer Singh et Deepika Padukone se sont répandues comme une traînée de poudre sur Internet après que l’un des rapports ait affirmé que tout n’allait pas bien dans leur quartier. Cependant, après cela, le couple a réagi très subtilement aux rumeurs en déversant des commentaires amoureux sur les publications Instagram de l’autre et il était clair que tout allait bien entre eux. Deepika et Ranveer forment l’un des couples les plus aimés de Tinsel Town. Lors de son interaction lors d’un événement, Ranveer a été interrogé sur sa femme Deepika Padukone à qui il l’a appelée sa reine et a dit qu’il voulait travailler avec elle car elle aimait trop son métier.

Ranveer Singh est un mari admirable et peu de gens croyaient que tout n’allait pas bien entre le couple. Deepika et Ranveer se sont mariés en novembre 2018 et leur mariage était tout à fait rêveur. Le couple est sorti ensemble pendant 6 ans avant leur mariage et ils sont devenus plus forts que jamais. Alors que l’astrologue a même prédit que le couple pourrait avoir un bébé bientôt et cela rendra leur relation encore plus forte. Sur le plan professionnel, Ranveer attend la sortie de Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani avec Alia Bhatt. Et Deepika sera ensuite vue à Pathan avec Shah Rukh Khan.