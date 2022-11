Deepika Padukone- Ranveer Singh se fait troller pour avoir assisté à des prix de style, les internautes disent “kis bandar se…”

Deepika Padukone et Ranveer Singh sont deux personnalités dynamiques. Chaque fois qu’ils font une apparition publique, les internautes deviennent gaga sur leur chimie. Cependant, parfois même les internautes s’en donnent à cœur joie et s’amusent à se moquer de leurs stars préférées.

Jeudi, le duo Bajirao Mastani a assisté aux GQ Style Awards et a honoré le tapis rouge de son charme. Deepika a enfilé un chemisier rouge avec un blazer et un pantalon décontractés assortis. Les talons rouges pointus et ses cheveux attachés en chignon complétaient le look. Alors que Ranveer Singh portait un costume décontracté bleu marine avec un motif de dragon sur le pantalon. Après avoir posé ensemble pour les caméras, Ranveer a été invité à poser en solo. Tout en posant pour des papas, Singh appréciait les vibrations et il groovait au rythme de la musique. Dans une vidéo partagée par Instant Bollywood, Deepika a été capturée en train de remarquer Singh, et les internautes en deviennent fous.

Dès que la vidéo a fait surface, plusieurs internautes ont déclaré que même Deepika s’efforçait de contrôler son rire. Un utilisateur a écrit : “Soch rhi hai decision glt le liya shayd.” Un autre utilisateur a déclaré: “Deepika soit comme: kis bandar se shadi hogyi meri … hasun ya roun.” L’un des utilisateurs a déclaré: “Soch rahi hai kya dekha tha maine.” Un internaute a ajouté : “Vo bhi soch rahi hai aakhir maine est langur me aisa kya dekha jo isase shadi kar baithi.” Un autre internaute a ajouté : “Deepika soit comme (bacha kya plan kru phele yeh to bada ho)”

Il y a deux jours, Deepika, qui a fait ses débuts à Bollywood avec Om Shanti Om, a terminé 15 ans dans l’industrie cinématographique hindi. Marquant l’occasion spéciale, Deepika s’est rendue sur Instagram et a publié une vidéo artistique d’elle-même. La vidéo était un post de construction pour sa marque de soins personnels.

Le message de Deepika a laissé ses fans curieux. Cependant, c’est le commentaire du mari de Deepika, Ranveer, qui a attiré tous les projecteurs. “Il est temps de m’embrasser”, a commenté Ranveer. Sur le front du travail, Ranveer sera ensuite vu dans Cirkus de Rohit Shetty. Deepika sera vue avec Shah Rukh Khan à Pathaan.