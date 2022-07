Deepika Padukone pour jouer la femme de Shah Rukh Khan, Rana Daggubati rejoint le film d’Atlee ?

Shah Rukh Khan fait son retour sur grand écran avec trois films Pathaan, Jawan et Dunki dont la sortie est prévue l’année prochaine. Sur ces trois, Jawan est un acteur réalisé par le cinéaste Atlee et met en vedette Nayanthara dans le rôle principal. King Khan a récemment révélé le premier regard intrigant du film dans lequel on le voit le visage couvert d’un bandage.

Il y a eu plusieurs rumeurs selon lesquelles Deepika Padukone jouera une apparition spéciale dans le film et maintenant, selon le dernier rapport, plus de détails sont apparus sur son personnage. Selon le rapport de Peepingmoon. a déclaré que l’actrice d’Om Shanti Om jouera la femme de Shah Rukh Khan dans les séquences de flashback à Jawan.

“Deepika Padukone a un personnage puissant dans Jawan, qui met en scène Shah Rukh dans un double rôle de père et de fils. Elle joue la femme de SRK et figure dans les séquences de flashback du film. C’est un rôle court mais très important, qui agit comme un différenciateur clé. à l’intrigue”, a déclaré une source au portail de divertissement.

Le rapport indique qu’Aishwarya Rai Bachchan a été initialement approchée pour le rôle, mais l’actrice d’Ae Dil Hai Mushkil a refusé le rôle car elle veut être vue aux côtés de sa co-vedette de Devdas dans un rôle à part entière. La star de Baahubali, Rana Daggubati, a également rejoint le casting du film pour une longue apparition et pourrait jouer un rôle négatif dans le film, selon le rapport.

Lors de sa récente session Instagram Live, l’acteur de Swades a confirmé que Nayanthara était la principale dame du film lorsqu’on lui a demandé plus de détails sur Jawan. Il a même apprécié Atlee en disant que le cinéaste réalise “des films de masse exceptionnels”, et que l’acteur passe un bon moment sur les plateaux du film pan-indien dont la sortie est prévue le 2 juin 2023.