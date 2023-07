Deepika Padukone porte une veste Ranveer Singh personnalisée alors qu’ils sortent pour regarder RRKPK, les internautes les appellent « meilleur jodi »

Réalisé par Karan Johar, Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani met également en vedette Alia Bhatt, Dharmendra, Jaya Bachchan et Shabana Azmi dans les rôles principaux.

Ranveer Singh a été largement salué pour sa performance fantastique en tant que Rocky Randhawa dans sa récente sortie Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani, qui est sortie en salles ce vendredi. Samedi soir, Ranveer et son épouse actrice Deepika sont sortis pour regarder la réalisation de Karan Johar, qui comprend également Alia Bhatt, Dharmendra, Shabana Azmi et Jaya Bachchan.

Deepika a fait une déclaration de mode cool et a été vue portant une veste en jean personnalisée avec le visage coloré de Ranveer imprimé à l’arrière, associée à un jean bleu assorti et une chemise blanche. Ranveer, qui est connu pour ses déclarations de mode audacieuses et aventureuses, portait un sweat-shirt noir, un pyjama noir et un masque noir pour leur soirée cinéma.

La vidéo, partagée par le célèbre paparazzo Viral Bhayani sur son compte Instagram, est devenue virale sur les réseaux sociaux. Les internautes ont inondé la section des commentaires partageant leur amour pour le couple. L’un d’eux a écrit, « Meilleur Jodi à Bollywood », tandis qu’un autre a ajouté, « Ranveer a sa pom-pom girl personnelle ».





En parlant de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani, le drame romantique familial marque la deuxième collaboration entre Ranveer et Alia après le drame musical Gully Boy de Zoya Akhtar en 2019. Le film présente également Tota Roy Chowdhury, Churni Ganguly, Aamir Bashir, Kshitee Jog et Namit. Das entre autres.

Ranveer Singh et Alia Bhatt-starrer est le septième long métrage de Karan Johar après Kuch Kuch Hota Hai, Kabhi Khushi Kabhie Gham, Kabhi Alvida Naa Kehna, My Name Is Khan, étudiant de l’année et Ae Dil Hai Mushkil. Il est produit par Hiroo Yash Johar, Karan Johar et Apoorva Mehta sous leur bannière Dharma Productions.

