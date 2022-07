Deepika Padukone partage un aperçu INVISIBLE de ses jours d’aventures avec son mari Ranveer singh [watch video]

Deepika Padukone : Le couple puissant de Bollywood, Ranveer Singh et Deepika Padukone, fait toujours la une des journaux en raison de leur vie personnelle et professionnelle. Ranveer Singh a récemment fêté son anniversaire et maintenant sa femme Deepika Padukone a mis en ligne des photos d’elle-même et de Ranveer Singh profitant de vacances sur ses réseaux sociaux. Ranveer et Deepika font également du vélo dans la vidéo. Laissez-nous vous dire que Ranveer Singh a récemment été vu en train de faire de grandes révélations dans l’émission Koffee with Karan de Karan Johar. Regardez la vidéo pour plus d’informations.