Deepika Padukone partage les secrets d’un mariage heureux avec Ranveer Singh, « Les couples comme nous doivent apprendre de… »

Deepika Padukone et Ranveer Singh sont le couple it à Bollywood ; ils ont un très grand nombre de fans et les gens sont fous de DeepVeer. Depuis un certain temps maintenant, il y a eu beaucoup de spéculations sur le fait que tout ne va pas bien entre le couple puissant de Bollywood, et il y a quelques cas où il a été affirmé qu’ils avaient un problème dans leur relation. Mais tout cela est rumeurs sans fondement, et le couple n’y a jamais prêté attention. Et maintenant, cette vidéo de Deepika d’une poignée Instagram de Time Magazine devient virale, où elle est vue partager des conseils de mariage, ce qui est très nécessaire dans la génération Z. L’actrice de Pathaan a déclaré que nous devions avoir beaucoup de patience dans notre relations, et nous venons d’apprendre cela de notre génération plus âgée.

Regardez la vidéo de Deepika Padukone donnant des conseils de mariage et c’est incontournable.

S’adressant au magazine Time, elle a déclaré : « Je pense que nous grandissons tous en étant influencés par les films, ou nous grandissons en étant influencés par les relations et les mariages qui nous entourent. Mais je pense que plus tôt vous accepterez que le voyage que nous faisons ou que les deux personnes vont être très différentes du voyage de quelqu’un d’autre, mieux c’est. » Plus tard, elle a même ajouté qu’elle n’était pas une sorte de gourou de l’amour. « Cela dit, je ne pense pas seulement à mes parents mais à toute cette génération, je pense que la patience est probablement l’une des principales choses qui manquent aux couples d’aujourd’hui. J’ai l’air d’un gourou de l’amour (sourire), mais j’ai l’impression qu’il y a un manque de patience, et je pense que c’est quelque chose dont nous pouvons tous apprendre, pas seulement Ranveer et moi de nos parents, mais je pense que plus de couples comme nous peuvent apprendre de la génération avant nous. « Il y a beaucoup d’autres choses, mais la patience est le numéro un. »

Deepika a même parlé de son bonheur conjugal avec son mari Ranveer Singh et a admis être elle-même la plus vulnérable lorsqu’elle est avec lui. Les fans de DeepVeer seront ravis de lire et de regarder ce merveilleux conseil de mariage du seul et unique.