Deepika Padukone partage des photos d’enfance UNSEEN et se qualifie d' »étudiante exceptionnelle »

La diva de Bollywood Deepika Padukone maintient un flux Instagram très esthétique. Des grilles aux couleurs coordonnées aux bobines étonnamment éditées, Deepika fait tout.

Elle a récemment mis en ligne une bobine dans laquelle elle parle de son enfance. Le cadre s’estompe sur certaines de ses images d’enfance alors qu’elle finit de parler.

Les fans se sont rendus dans la section des commentaires et l’ont comblée d’amour. L’un d’eux a écrit « deepika si mignonne » suivi d’un emoji au cœur rouge. Un autre a écrit » hloo beautiful mam « . « Aww tu es si belle », a écrit un troisième. D’autres ont perdu le cœur et le feu en appréciation de l’actrice.

Deepika Padukone a commencé à tourner le prochain film de Nag Ashwin, Project-K, à Hyderabad il y a quelques jours. Elle obtient un rôle principal aux côtés de Prabhas dans le film, qui présente également Amitabh Bachchan.

Elle a partagé une photo du clin sur Instagram et a écrit : « C’est le premier jour de Project-K et je suis absolument ravie de ce qui s’en vient… #Day1 #ProjectK @nag_ashwin @actorprabhas @amitabhbachchan @vyjayanthimovies. »

Côté travail, Deepika a plusieurs films en préparation, dont « 83 » de Kabir Khan, dans lequel elle jouera aux côtés de Ranveer Singh ; le prochain de Shakun Batra, dans lequel elle jouera aux côtés de Siddhant Chaturvedi et Ananya Panday ; ‘Pathan’, dans lequel Shah Rukh Khan fera son retour d’acteur ; « Fighter », dans lequel elle incarnera Draupadi ; et une adaptation cinématographique du Mahabharata, Le film, qui a été annoncé le jour de l’anniversaire de Hrithik cette année, serait réalisé par Sidharth Anand. Ce sera la première franchise indienne de films d’action aériens. Le film « Fighter » sortira à grande échelle pour un public mondial le 30 septembre 2022. Elle sera également vue dans l’adaptation en hindi de « The Intern » par Amitabh Bachchan.