Deepika Padukone partage des lignes d’assistance en matière de santé mentale et dit de ne pas oublier le «bien-être émotionnel» au milieu de la crise du COVID | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice Deepika Padukone, qui dirige l’ONG de santé mentale « The Live Love Laugh Foundation » et est très vocale sur les problèmes de santé mentale, a partagé des lignes d’assistance pour la santé mentale sur sa page Instagram.

«Alors que des millions d’entre nous (moi et ma famille inclus) nous efforçons de rester à flot, n’oublions pas que notre bien-être émotionnel dans cette crise actuelle est tout aussi important! Rappelez-vous, vous n’êtes pas seul. Nous sommes dans le même bateau. Et surtout, il y a Hope! #YouAreNotAlone », l’actrice a légendé son message.

Deepika en 2015 a parlé de son combat contre la dépression. L’actrice de « Ram-Leela » a déclaré que la recherche d’une assistance professionnelle l’avait aidée à surmonter sa maladie.

La sœur de l’actrice Alia Bhatt, Shaheen Bhatt, qui souffre de dépression depuis son adolescence, a transféré la publication de Deepika sur ses histoires Instagram.

Shaheen est également l’auteur du livre «I’ve Never Been (Un) Happier» dans lequel elle parle de sa lutte contre la dépression.

Avec la deuxième vague meurtrière de COVID-19 en Inde, de nombreuses personnes subissent diverses expériences traumatisantes et des changements majeurs dans leur mode de vie et leurs moyens de subsistance. Outre les conséquences néfastes sur la santé physique, les gens connaissent également une augmentation des problèmes de santé mentale tels que l’anxiété, la dépression et le trouble de stress post-traumatique (SSPT).

Sur le plan du travail, Deepika sera vue en face de Ranveer en 83 et a également Pathan de Siddhart Anand, le projet sans titre de Shakun Batra et elle jouera également dans le remake officiel en hindi du film hollywoodien The Intern.