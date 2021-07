Deepika Padukone parle de son combat contre la dépression et dit « Je me sentais vide, sans direction pendant des jours »

Deepika Padukone est l’une des rares célébrités de Bollywood à s’exprimer autour de la discussion sur la santé mentale. La diva a parlé de sa bataille contre la dépression en 2015 et c’était définitivement une première pour une starlette dans un pays où les problèmes de santé mentale étaient encore considérés comme un tabou ou quelque chose qui devrait être gardé secret.

Deepika a récemment lancé un « paquet de soins » sur lubhouse dans lequel elle a expliqué que sa décision de s’ouvrir et de parler de sa dépression dans le domaine public n’était pas une action immédiate.

Selon indianexpress.com, lors de la séance du clubhouse, Deepika a révélé qu’elle et les personnes qui l’entouraient s’assuraient que ses problèmes de santé mentale ne soient pas partagés avec le public et qu’ils avaient également «peur» de finaliser un thérapeute.

«À ce stade, lorsque j’ai vécu toute l’expérience, j’avais l’impression que nous étions extrêmement silencieux à propos de tout. Nous ne voulions pas que mon nom sorte. Nous avions peur de savoir à quel thérapeute nous adresser et qui garderait cette information confidentielle. À ce stade, j’ai suivi le courant parce que je voulais de l’aide », a déclaré Deepika.

Elle a ajouté: « Quand je réfléchissais à la façon dont tout cela s’était passé, je me suis demandé pourquoi l’avons-nous géré comme ça? Et pourquoi essayions-nous de nous taire à ce sujet ? Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas savoir ? Pourquoi les gens ne devraient-ils pas savoir que c’est ce que j’ai vécu. Cela est aussi venu de ma volonté d’essayer d’être aussi honnête et authentique que possible.

Deepika a déclaré qu’elle avait parlé de sa dépression pour faire savoir aux gens qu’il était normal de demander de l’aide et qu’ils étaient dans le même bateau.

« Il s’agissait également de faire savoir aux gens que la maladie mentale existe et qu’il est normal de demander de l’aide parce que la plupart d’entre nous souffrent en silence parce que ce n’est pas quelque chose que vous recherchez à l’extérieur, donc il y a une culpabilité qui s’y rattache parce que vous sentez que vous êtes le seul à traverser il. Vous avez également l’impression de gêner vos soignants et les personnes qui vous entourent. Mon coming-out, c’était vraiment faire savoir aux gens que vous n’êtes pas seul et que nous sommes ensemble », a-t-elle déclaré.

Deepika a expliqué que son combat contre la dépression avait commencé en 2014 et qu’elle s’était sentie «vide, sans direction» pendant des jours.

Elle a déclaré : « Cela a essentiellement commencé en février 2014. Je me souviens m’être réveillée un matin avec cette étrange sensation dans mon estomac et c’est une sensation que je ne me souviens pas avoir ressentie auparavant. Pendant des jours après cela, je me sentais vide, sans direction et j’avais l’impression que la vie n’avait ni sens ni but. Je ne pouvais rien ressentir physiquement ou émotionnellement. Je viens de ressentir ce vide et c’est difficile à exprimer à quelqu’un qui ne l’a pas vécu.

Elle a ajouté: «J’ai ressenti cela pendant des jours, des semaines et des mois jusqu’au jour où ma famille était ici et ils rentraient chez eux et quand ils faisaient leurs bagages, j’étais assis dans leur chambre et je suis soudainement tombé en panne. C’est alors que ma mère a réalisé pour la première fois que quelque chose était différent. Mon cri était différent. Ce n’était pas le problème habituel du petit ami ou le stress au travail. Elle n’arrêtait pas de me demander si c’était ceci ou cela. Je n’ai pas pu épingler une raison précise. C’est son expérience et sa présence d’esprit qui m’ont encouragé à demander de l’aide.

La star de ‘Ramleela’ a également donné à ses fans un aperçu de sa vie après la dépression.

« La vie après la maladie mentale est un avant et un après. J’ai eu une vie particulière avant la dépression et j’ai une vie très différente après. Je n’arrête pas de dire qu’il ne se passe pas un jour sans que je pense à ma santé mentale. Pour m’assurer de ne pas retourner dans cet espace, il est très important pour moi de me concentrer sur la qualité de mon sommeil, ma nutrition, mon hydratation, mes exercices, comment gérer le stress, mes pensées et ma pleine conscience. Ce sont les choses que je dois faire quotidiennement, non pas parce que ce sont des mots fantaisistes ou parce que c’est cool de faire ça, mais je ne pourrai pas survivre si je ne fais pas toutes ces choses », a-t-elle conclu.