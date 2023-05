Deepika Padukone parle de RRR, The Elephant Whisperers gagnant l’Oscar, dit « Je ne pense pas que nous devrions être heureux… »

Deepika Padukone a une fois de plus rendu ses fans fiers en devenant la nouvelle « star mondiale » à figurer sur la couverture de Time Magazine. L’actrice est créditée d’avoir « amené le monde à Bollywood » avec son travail. L’actrice a également parlé de la performance de l’Inde aux Oscars et du contrecoup politique constant pour ses films.

Dans une conversation avec un magazine international, Deepika Padukone s’est ouverte sur la performance de l’Inde aux Oscars et a déclaré : « Mais je ne pense pas que nous devrions nous contenter d’un Oscar pour une chanson et d’un Oscar pour un documentaire, j’espère que nous pourrons regarder à cela comme le début d’une opportunité.

Le film de Deepika Padukone, Padmaavat, a fait face aux réactions négatives et aux protestations de Karni Sena et même son récent film, Pathaan, était controversé avant même sa sortie parce qu’elle portait un bikini safran dans une chanson. Partageant ses sentiments face à ce contrecoup politique «constant», l’actrice a déclaré: «Je ne sais pas si je suis censée ressentir quelque chose à ce sujet. Mais la vérité est que je ne ressens rien à ce sujet.

Deepika Padukone a partagé la photo avec ses fans sur Instagram. L’actrice dégageait des vibrations autoritaires alors qu’elle figurait sur la couverture de Time Magazine. Les fans étaient ravis et fiers de voir la photo et ont exprimé leur joie dans la section des commentaires. L’un des commentaires disait: « Tu as toujours fait tes preuves, reine pour une raison. » Un autre a écrit : « La reine mondiale ». Un autre fan a commenté: « Vous méritez tout cela. »





Pendant ce temps, Deepika Padukone qui connaît actuellement le succès de son film Pathaan sera ensuite vue dans le film Fighter, barré par Siddharth Anand. Le film met également en vedette Hrithik Roshan et Anil Kapoor et devrait sortir en janvier 2024. En dehors de cela, l’actrice a également le projet K de Nag Ashwin dans le pipeline où elle sera vue partager l’écran avec Prabhas, Amitabh Bachchan et Disha Patani. .

Lire Deepika Padukone réagit au message d’Alia Bhatt sur les débuts du Met Gala, Reddit dit « ce n’est même pas un compliment .. »