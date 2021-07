Deepika Padukone ne voulait pas que les gens sachent qu’elle consultait un psychiatre pour dépression | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice Deepika Padukone est une défenseure de la santé mentale et a ouvertement parlé de son combat contre la dépression. La femme de 35 ans révèle cependant qu’elle était secrète lorsqu’elle a demandé pour la première fois de l’aide clinique pour sa maladie mentale et qu’elle ne voulait pas que « son nom soit publié ».

«Quand j’ai vécu toute cette expérience, j’ai eu l’impression que nous étions vraiment silencieux à propos de tout. Nous ne voulions pas que mon nom sorte. Nous avions peur de savoir à quel thérapeute nous adresser et qui garderait ces informations confidentielles », a partagé Deepika lors du lancement de son initiative « Care Package » sur l’application de réseautage social Clubhouse mardi.

L’actrice de ‘Padmaavat’ a poursuivi: « À ce moment-là, j’ai juste suivi le courant parce que j’avais juste besoin d’aide. Mais c’est des mois plus tard que je pensais à la façon dont tout cela s’était passé et j’ai dit: «Pourquoi essayions-nous de rester silencieux à ce sujet? Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas savoir ? Pourquoi les gens ne devraient-ils pas savoir que c’est ce que j’ai vécu ?’ Je pense que cela vient aussi de mon cheminement pour vouloir être aussi authentique et honnête que possible et si c’est l’expérience que j’ai eue, alors le monde doit le savoir. Je pense que si je suis sorti et que j’ai parlé de mon expérience, c’était pour faire savoir aux gens que « Vous n’êtes pas seuls et nous sommes dans le même bateau ».

Deepika a reçu un diagnostic de dépression clinique en 2014. L’actrice en a parlé un an plus tard et a également ouvert une ONG pour la santé mentale appelée « Live Love Laugh ».

La mère de Deepika a réalisé que sa fille avait besoin d’aide

Se remémorant ce qu’elle ressentait avant qu’on lui diagnostique une dépression, Deepika a révélé : « Je me sentirais simplement vide et sans direction. J’avais juste l’impression que la vie n’avait pas de but. Je ne pouvais rien ressentir émotionnellement ou physiquement.

L’actrice remercie sa mère d’avoir réalisé qu’elle avait besoin d’une aide professionnelle au bon moment, ce qui l’a sauvée. « J’ai commencé à me sentir comme ça pendant des jours et des semaines jusqu’au jour où ma mère était ici. Ils rentraient chez eux et quand ils faisaient leurs valises, j’étais assis dans leur chambre et je suis soudainement tombé en panne. Je pense que c’est à ce moment-là que ma mère a réalisé pour la première fois que quelque chose était différent. Ce n’était pas le problème habituel du petit ami ou le stress au travail. Elle n’arrêtait pas de me demander ce que c’était, mais je ne pouvais pas identifier une raison spécifique. Elle m’a ensuite encouragé à demander de l’aide », explique Deepika.

L’importance de prendre soin de soi

L’actrice de « Bajirao Mastani » explique à quel point il est important de prendre soin de soi et de faire preuve de pleine conscience pour pouvoir mener une vie saine. « J’ai eu une vie particulière avant la dépression et je vis une vie très différente après. Il ne se passe pas un jour sans que je pense à ma santé mentale. Je dois travailler chaque jour sur moi-même pour arriver à un endroit où je ne retourne plus dans cet espace. Par conséquent, l’accent est mis sur la qualité de mon sommeil, ma nutrition, mon hydratation, mes exercices et ma pleine conscience et ce n’est pas parce que ce sont des mots fantaisistes, mais parce que je ne pourrais pas survivre si je ne faisais pas tout cela.