Deepika Padukone n’aura plus de nounou pour sa fille, pour suivre le style parental d’Anushka Sharma : rapport

Deepika Padukone, qui est récemment devenue la fière maman d’une petite fille, n’aura probablement pas de nounou pour sa petite princesse. Si l’on en croit un récent rapport de Bollywood Life, Deepika suivra probablement le chemin d’Aishwarya Rai Bachchan pour élever sa fille. Elle n’optera pas pour une nounou mais sera plutôt une mère active.

De plus, Deepika Padukone et Ranveer Singh pourraient également suivre la politique de Ranbir Kapoor-Alia Bhatt et Anushka Sharma-Virat-Kohli concernant l’interdiction de prendre des photos de leur fille. Selon certaines informations, ils garderaient leur bébé loin des médias pour le moment et pourraient la présenter au monde le moment venu. Cependant, News18 Showsha ne peut garantir l’authenticité de ce rapport.

Deepika et Ranveer ont eu la chance d’avoir une petite fille le 8 septembre. Sur Instagram, ils ont partagé une publication sur laquelle on pouvait lire : « Bienvenue petite fille. »

Plusieurs célébrités de Bollywood ont fait part de leur amour au couple et à leur petite princesse. Alia Bhatt s’est rendue dans la section des commentaires et a laissé tomber une série d’émojis en forme de cœur. Priyanka Chopra a également envoyé son amour. Nick Jonas a également félicité le couple. Katrina Kaif a également envoyé son amour au couple tandis que Sara Ali Khan a écrit : « Ranveer et DeePee, félicitations pour votre petite fille !!! Que de joie et de bonheur pour vous deux. » Kareena Kapoor a écrit : « Félicitations maman et papa ❤️❤️de la part de saifu et Beboo… Que Dieu bénisse le petit ange ❤️ ».

Pendant ce temps, Deepika Padukone, qui a été vue pour la dernière fois dans Kalki 2898 AD, devrait désormais prendre une petite pause de travail jusqu’en mars 2025. Le mois dernier, News18 Showsha a rapporté en exclusivité la même chose lorsqu’une source nous a dit : « Son congé de maternité durera jusqu’en mars de l’année prochaine. Et après cela, elle s’occupera immédiatement du tournage de la suite de Kalki avec Amitabh Bachchan, Kamal Haasan et Prabhas. »

Ranveer Singh, lui, sera bientôt à l’affiche de Singham Again. Il a également en préparation le très attendu Don 3. Le réalisateur Farhan Akhtar mettra également en vedette Kiara Advani dans le rôle principal.