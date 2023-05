Deepika Padukone manque à Irrfan Khan, dit « si je pouvais revivre ça…. »

Deepika Padukone a partagé des photos de retour avec Irrfan Khan et Amitabh Bachchan alors que Piku termine ses 8 ans

Deepika Padukone, qui a recueilli des critiques positives du public pour son rôle dans le film Piku, a récemment écrit une note sincère alors que le film terminait 8 ans. L’actrice s’est également souvenue de sa défunte co-star Irrfan Khan dans son message.

Lundi, Deepika Padukone s’est rendue sur son Instagram et a partagé des photos de retour du film Piku. Sur la première photo, on pouvait voir l’actrice poser avec Amitabh Bachchan et Irrfan Khan dans une voiture découpée. La deuxième image était une image fixe du film dans laquelle Irrfan Khan et Deepika pouvaient être vus en train de se regarder pendant que l’acteur conduisait la voiture. La troisième photo les montre tous les trois posant pour une photo amusante.





L’actrice a légendé le post, « Cela fait 8 ans que ce bijou de film est sorti avec ces 2 personnes très spéciales. Et si je pouvais revivre cette expérience encore une fois, je le ferais en un clin d’œil. @irrfan, tu me manques @amitabhbachchan ,@sircarshoojit & @juhic3 | je t’aime! À tous ceux qui ont rendu ce film possible, merci pour votre énergie.

Le message émotionnel de Deepika Padukone a rendu les fans nostalgiques. L’un des commentaires disait: « Merci pour le rappel, il faut revoir aujourd’hui! » Un autre fan a écrit: « Nous avons besoin que vous fassiez à nouveau un autre film mignon et spécial comme Piku. » En accord avec Deepika, un autre fan a écrit: « Piku est en effet un joyau de film, il aura toujours une place spéciale dans mon cœur. »

Dirigé par Shoojit Sircar, Piku met en vedette Deepika Padukone, Amitabh Bachchan et Irrfan Khan. Dans le film, Irrfan Khan a joué le rôle de Rana Chaudhary, propriétaire d’une société de location de voitures, et Deepika Padukone a essayé le rôle d’une femme célibataire forte et indépendante, Piku, qui prend soin de son père (Amitabh Bachchan).

Pendant ce temps, Deepika Padukone a été vue pour la dernière fois dans le film Pathaan, qui a marqué le retour de Shah Rukh Khan sur grand écran et a fait un blockbuster au box-office. L’actrice sera ensuite vue dans le film Fighter, réalisé par Siddharth Anand. Elle partagera l’écran avec Hrithik Roshan et Anil Kapoor dans le film. En dehors de cela, l’actrice a également le projet K de Nag Ashwin avec Amitabh Bachchan, Prabhas et Disha Patani.

