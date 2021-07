Deepika Padukone le tue dans des tenues décontractées et demande ‘Watcha Lookin’ at’

Deepika Padukone s’est récemment rendue sur son compte Instagram et a publié une photo à couper le souffle.

On peut la voir portant une chemise blanche jumelée à un corset avec un jean bleu. L’actrice a accessoirisé la tenue avec des bagues et des bracelets de cheville en or.

Padukone a sous-titré son message comme ‘Watcha Lookin’ at…’.

Les fans ont adoré son look et se sont rendus dans la section des commentaires et l’ont comblée de compliments.

L’un d’eux a commenté « Wow », « Littéralement, VOUS ! » a commenté un autre. Les autres étaient tous des cœurs pour elle.

Récemment, Deepika a fait une farce à son coiffeur Yianni Tsapatori en lui donnant un bol de mangues crues épicées à essayer qui lui a laissé la bouche brûlante.

Réagissant à la publication, les internautes n’ont pas pu retenir leur rire. L’un d’eux a écrit « ab ise subha pata chalega ». « Je t’ai attrapé en 10 secondes », a écrit un autre.

Pour les inconnus, des photos récemment inédites du mariage de Deepika et Ranveer sont devenues virales dans lesquelles les deux ont été vus porter un toast et s’asseoir dans une voiture après leurs rituels de mariage. Après s’être fréquentés pendant environ sept ans, le couple a officialisé leur relation sur les réseaux sociaux en annonçant qu’ils se marieraient en 2018. Ils ont tenu l’occasion lors d’une cérémonie intime en présence de leurs familles respectives et de quelques amis proches en Italie. Le couple a strictement maintenu une politique de non-téléphone pour leurs invités afin qu’aucune de leurs photos de mariage ne soit divulguée.

Côté travail, Deepika a « Pathan » aux côtés de Shah Rukh Khan, « Fighter » avec Hrithik Roshan. On la verra également dans une adaptation cinématographique du ‘Mahabharata’, dans laquelle elle jouera le rôle de Draupadi. En dehors de cela, elle travaille également pour un remake en hindi de « The Intern » aux côtés de sa co-star de Piku, Amitabh Bachchan.