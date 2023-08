Deepika Padukone laisse tomber une photo grésillante affichant ses abdos en bikini noir et blanc, Ranveer Singh réagit

Deepika Padukone laisse les fans et Ranveer Singh émerveillés par sa photo de bikini grésillant.

Deepika Padukone est actuellement occupée à tourner son prochain film Fighter. L’actrice a récemment surpris les fans en partageant sa photo grésillante en bikini, laissant son mari, l’acteur Ranveer Singh, émerveillé.

Lundi, Deepika Padukone est allée sur son Instagram et a laissé tomber une photo glamour dans un bikini bleu affichant ses abdominaux parfaitement toniques. L’actrice a été vue en train de poser franchement dans un bikini noir et blanc pendant que quelqu’un d’autre cliquait sur sa photo. L’actrice a sous-titré le post, « il était une fois… il n’y a pas si longtemps ».





L’actrice a laissé tout le monde stupéfait avec sa photo sensuelle. Beaucoup ont apprécié les regards chauds de l’actrice et son style. Le designer Manish Malhotra, Bhumi Pednekar, Anusha Dandekar et Bipasha Basu ont fait l’éloge de l’actrice et ont commenté les emojis de feu, cependant, ce qui a attiré l’attention des fans, c’est le commentaire de Ranveer Singh. L’acteur a écrit : « Un réchauffement aurait été bien. »

Les fans ont également été fascinés par la photo de Deepika Padukone et ont félicité l’actrice dans la section des commentaires. L’un des commentaires disait « trop ​​chaud pour être manipulé ». un autre a commenté, « miss mam a mangé et n’a laissé aucune miette. » Un autre commentaire disait « pourquoi si parfait ». Un autre fan a écrit: « Personne n’était prêt pour cette chaleur. »

Récemment, Karan Johar a organisé une projection spéciale pour ses amis de l’industrie pour son film de retour en tant que réalisateur Rocku Aur Rani Kii Prem Kahaani avec Ranveer Singh et Alia Bhatt. Cependant, Deepika Padukone n’a pas assisté à la projection. Récemment, Ranveer et Deepika ont été vus en train de regarder le film ensemble et de partager le verdict de l’actrice sur le film. L’acteur a partagé une vidéo dans laquelle Deepika a été vue en train de chanter sur la chanson du film What Jhumka et a applaudi l’acteur à la fin de la vidéo en disant , « personne ne peut le faire comme toi. »

Pendant ce temps, Deepika Padukone sera ensuite vue dans le film Fighter avec Hrithik Roshan et Anil Kapoor. Dirigé par Sidharth Anand, le film devrait sortir en salles l’année prochaine. L’actrice a également Kalki 2898 AD de Nag Ashwin dans le pipeline qui met également en vedette Prabhas, Amitabh Bachchan, Kamal Haasan et Disha Patani. Non seulement cela, l’actrice sera également vue en train de faire une apparition dans Jawan de Shah Rukh Khan, qui devrait sortir en salles le 7 septembre.

