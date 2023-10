Deepika Padukone jouera le flic Shakti Shetty dans Singham Again de Rohit Shetty, Ajay Devgn écrit un mot de bienvenue, premier coup d’oeil

Deepika Padukone jouera le flic Shakti Shetty dans Singham Again, avec Ajay Devgn, réalisé par Rohit Shetty.

Dimanche, Rohit Shetty a surpris tout le monde en annonçant que Deepika Padukone jouerait le flic Shakti Shetty dans son film Singham Again avec Ajay Devgn. Partageant l’affiche, il a écrit : « Naari Sita ka bhi roop hai aur Durga ka bhi… Rencontrez l’officier le plus brutal et violent de notre univers policier. SHAKTI SHETTY… MA Dame SINGHAM… Deepika Padukone. »





Deepika a également partagé l’affiche et a écrit : « Présentation de… Shakti Shetty ! ». Ajay Devgn l’a accueillie et a écrit : « Bienvenue dans mon équipe @deepikapadukone. » Les fans ont réagi à la nouvelle, l’un d’entre eux a écrit : « Deepika Padukone est comme un porte-bonheur à Bollywood en ce moment. Après Shahrukh Khan, elle vient avec Ajay Devgan. Accueillez-la dans l’univers de Singham. » Le deuxième a dit : « La superstar Deepika !!!! donne une action solide et des vibrations Harley Quinn whoaaaa !! Masssss !! »

Singham Again est le 5ème film de l’univers policier de Rohit Shetty après Singham, Singham Returns, Simmba et Sooryavanshi. Le film devrait sortir le 15 août 2024 et met en vedette Ajay Devgn, Akshay Kumar, Deepika Padukone et Ranveer Singh. Le film entrera en conflit avec Pushpa 2: The Rule d’Allu Arjun.

Le 16 septembre, Rohit, Ajay Devgn et Ranveer se sont réunis pour un plan de Mahurat afin de commencer le tournage du film. Rohit Shetty a consulté son Instagram et a partagé les photos de la photo de Mahurat. Le cinéaste a promis de tout donner au film et a demandé le soutien et l’amour du public. Il a écrit : « Singham, Singham revient, Simmba, Sooryavanshi. Il y a 12 ans, lorsque nous avons réalisé Singham, nous n’aurions jamais pensé que cela se transformerait en un univers policier ! Aujourd’hui, nous commençons le tournage de Singham Again… le 5ème film de notre franchise policière. ISME HUM APNI JAAN LAGA DENGE ! (Nous allons tout donner) BAS AAPKE PYAAR AUR DUA KI ZAROORAT HAI ! (Nous avons juste besoin de votre amour et de vos prières). » (Avec les contributions de l’ANI)