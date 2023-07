Deepika Padukone groove sur What Jhumka, fait l’éloge de la performance de Ranveer Singh dans RARKPK ; dit ‘personne ne peut le faire…’

Ranveer Singh a obtenu la validation de sa femme-actrice Deepika Padukone, et elle a revu Rocky Aur Rani Kii Prem Kahani dans son propre style.

Ranveer Singh apprécie la réponse positive que son dernier drame d’amour Rocky Aur Rani Kii Prem Kahani (RARKPK) a reçue, et il est sur le cloud-9 car son actrice-épouse Deepika Padukone est également impressionnée par ses talents d’acteur. Hier, le couple puissant est allé au rendez-vous du film de RARKPK. Pour la projection du film, Deepika Padukone porte une veste avec une photo de la photo Rocky de son mari Ranveer Singh.

Après la projection, Ranveer a enregistré la réaction de Deepika au film. Il a tourné une vidéo à l’intérieur de la voiture, où Deepika et Ranveer groovaient sur What Jhumka. Ranveer a même demandé à Deepika de recréer ses dialogues. Deepika a suivi les lignes de Ranveer et a fini par la féliciter en disant: « Personne ne peut faire mieux comme toi. »

Voici la vidéo





Pour la projection, Deepika portait une veste en jean bleu avec les initiales du nom de son mari Ranveer Singh « RS » écrites sur le devant et l’image colorée de l’acteur de Befike imprimée à l’arrière. Elle a complété son look avec un haut blanc, un pantalon en denim bleu taille haute et des lunettes de soleil surdimensionnées. Ranveer, quant à lui, a opté pour un sweat à capuche entièrement noir, un pantalon assorti, un masque facial, un bonnet et des lunettes de soleil.

Le film, mettant en vedette Ranveer Singh et Alia Bhatt dans les rôles principaux, a reçu des critiques extrêmement positives du public et des critiques et a franchi la barre des Rs 50 crore dans le monde en deux jours. Après avoir collecté Rs 11,10 crore le premier jour, la comédie romantique a vu sa collection augmenter de plus de 44% le deuxième jour, gagnant Rs 16,05 crore le deuxième jour, portant la collection nette de deux jours en Inde à Rs 27,15 crore. Selon le portail de suivi du divertissement Sacnilk.com, la collection brute nette du film de Karan Johar s’élève à Rs 32 crore, et en ajoutant le gain à l’étranger de Rs 18 crore, Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani a collecté Rs 50 crore au cours de ses deux premiers jours. .

Mettant également en vedette Dharmendra, Shabana Azmi, Jaya Bachchan, Aamir Bashir, Churni Ganguly et Tota Roy Choudhury dans des rôles clés, Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani est produit par Hiroo Yash Johar, Karan Johar et Apoorva Mehta sous leur bannière Dharma Productions.