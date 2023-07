Deepika Padukone grésille dans un chemisier bikini; le commentaire de son mari Ranveer Singh est nous tous

Qui est fan de Deepika Padukone et Ranveer Singh ? Les deux ne manquent jamais de marquer des buts en couple. C’est toujours un régal de voir le genre de lien qu’ils ont et la façon dont ils se complètent. Ranveer a toujours partagé des commentaires vraiment mignons et adorables chaque fois que Deepika publie ses photos sur Instagram.

Il ne manque jamais de montrer ouvertement son amour pour sa bien-aimée et c’est tellement beau. Deepika a une fois de plus déposé une photo torride d’elle sur Instagram. On la voit portant un chemisier de bikini imprimé noir sur la photo et affichant son corps parfaitement tonique.

Le joli commentaire de Ranveer

Partageant la photo, elle a écrit : « Il était une fois il n’y a pas si longtemps ». Bientôt, Ranveer Singh a commenté sa photo et nous pouvons tous comprendre son adorable commentaire. Il a écrit : « Un avertissement aurait été bien. » Vraiment, nous avions besoin d’un avertissement pour voir cette diva chaude. Jetez un oeil à l’image ici:

Récemment, Ranveer Singh a emmené Deepika Padukone regarder Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani. Ils ont été repérés ensemble et la veste personnalisée de Deepika a attiré toute l’attention. Elle portait une veste avec RS écrit dessus. Elle a également fait la promotion du film de Ranveer et Alia Bhatt et a également assisté à la fête chez Karan Johar.

Collections du box-office Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani

En parlant de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani, le film a débuté avec une collection moyenne de Rs 11,10 crore et se porte extrêmement bien maintenant. La collection au box-office du film de Ranveer et Alia s’élève désormais à Rs 46 crore.

Le film est réalisé par Karan Johar et met également en vedette Jaya Bachchan, Shabana Azmi et Dharmendra dans des rôles clés. Le film a également fait ses débuts avec de nombreuses stars de la télévision comme Anjali Anand, Sriti Jha, Arjit Taneja, Arjun Bijlani, Shraddha Arya et d’autres.

Le film est sorti en salles le 28 juillet.