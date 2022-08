Deepika Padukone fera une apparition dans Shah Rukh Khan- Nayanthara avec Jawaan ?

Selon plusieurs médias, la diva de Bollywood Deepika Padukone sera vue dans une apparition dans Shah Rukh Khan et Jawaan, vedette de Nayanathara. Dimanche, SRK a été repéré avec Deepika et le réalisateur Jawaan Atlee à Chennai. Plusieurs images et vidéos ont fait surface en ligne dans lesquelles le duo peut être vu en train de descendre du bus à l’aéroport de Chennai, laissant les fans excités. « Est-ce que Deepika fait aussi partie de Jawaan ? a commenté un internaute. “Woah… un autre film ensemble”, a écrit un autre.





Outre Jawaan, Deepika et SRK seront également vus dans Pathaan, qui devrait sortir le 25 janvier 2023. Pathaan marque la quatrième collaboration à l’écran de Deepika et Shah Rukh Khan après Om Shanti Om, Happy New Year et Chennai. Exprimer. Produit par Yash Raj Films, le film devrait sortir en hindi, tamoul et télougou.

Siddharth affirme que Deepika aura une aura magnétique à Pathaan. Il a déclaré: “J’ai travaillé avec elle très tôt dans sa carrière et je l’ai vue évoluer au fil des ans en une actrice complètement différente et affamée. Le premier regard de Deepika Padukone dans Pathaan fait allusion à son aura magnétique dont les gens seront témoins. .” “Deepika est une actrice rare avec un attrait pan-indien comme aucun autre et l’avoir dans un film, en regardant comme elle est, est un énorme USP. Nous voulions choisir quelqu’un qui a un attrait à travers le sexe et l’âge et il n’y a pas plus grande star en Inde aujourd’hui que Deepika Padukone. Nous avons hâte de dévoiler son personnage dans le film lorsqu’il sortira uniquement sur grand écran le 25 janvier 2023”, a ajouté le réalisateur de ‘War’ dans sa déclaration.

John Abraham fait également partie de Pathaan, qui est dirigé par Sidharth Anand.

Pendant ce temps, la co-vedette de Jawan de SRK, Nayanthara, est en vacances avec son mari Vignesh Shivan. Le couple s’est marié en juin dans une station balnéaire populaire de Mahabalipuram et SRK avait honoré leur mariage de sa présence.

Outre Jawan et Pathan, SRK a également Rajkumar Hirani dirigé Dunki dans son minou et la superstar sera également vue dans une apparition en camée dans Ranbir Kapoor et Alia Bhatt avec Brahmastra.