Deepika Padukone fait son retour sur Instagram après près de deux mois, partage son verrouillage « Expectation vs Reality »

Après s’être éloignée des réseaux sociaux pendant près de deux mois, la superstar Deepika Padukone Padukone a enfin fait son retour sur Instagram. L’actrice nous a honoré de ses photos de verrouillage « Attente vs réalité ».

Sur la première photo, on peut voir Deepika faire du yoga dans un soutien-gorge de sport noir et des leggings. En glissant vers la gauche, Deepika dormira adorablement sur le canapé dans un haut blanc et un jean bleu. Tout en partageant les images, elle a écrit « Expectation vs Reality » avec un emoji riant. Eh bien, nous vous avons totalement Deepika !

Découvrez son article :

Les fans et les abonnés de Deepika se sont rendus dans la section des commentaires pour lui faire savoir qu’elle leur manquait incroyablement et qu’ils sont heureux de voir enfin son message. « Tu nous as manqué Sunshine », a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a commenté : « U a fait ma journée ». Un troisième utilisateur a écrit : « Je t’aime reine. Tu m’as tellement manqué.

Beaucoup sont même liés à Deepika à propos des luttes du verrouillage. « la vie, juste la vie », a écrit un utilisateur avec des emojis rieurs tandis qu’un autre a commenté : « Moi aussi »

Le dernier post Instagram de l’acteur de ‘Piku’ portait sur la santé mentale, partagé le 2 mai, alors que le pays était sous le choc de la deuxième vague de la pandémie de COVID-19. Elle a rappelé à ses fans qu’ils ne sont pas seuls et « nous sommes dans le même bateau ».

En avril, le père de Deepika, l’icône du badminton Prakash Padukone, sa mère Ujjala Padukone et sa sœur cadette Anisha Padukone avaient été testés positifs pour COVID-19. Son père a même été hospitalisé en raison d’une forte fièvre.

La diva de Bollywood elle-même aurait contracté le virus, cependant, aucune confirmation officielle n’a été donnée de sa part. La nouvelle a été confirmée par le traqueur de l’industrie du divertissement Ramesh Bala sur son compte Twitter.

Côté travail, Deepika a prévu plusieurs films de premier plan au cours des prochains mois. Elle sera vue face à son mari Ranveer Singh dans « 83 », qui raconte la saga de la première victoire de l’Inde en Coupe du monde de cricket en 1983. Elle sera également choisie pour l’adaptation indienne de « The Intern » face à Amitabh Bachchan. Deepika a également lancé le tournage de « Pathan » dans lequel elle sera vue aux côtés de Shah Rukh Khan et John Abraham.