Deepika Padukone et sa fille vont sortir de l’hôpital ; Ranveer Singh prépare un grand accueil à la maison : Reportages | Hindi Movie News

Shah Rukh Khan Par Fine Lagao : le roi Khan rencontre Deepika et sa princesse à l’hôpital ; les réactions sur Internet

Deepika Padukone et Ranveer Singh savourent les joies de la parentalité après avoir accueilli leur premier enfant, une fille, le 8 septembre 2024. Après avoir passé quelques jours de repos à l’hôpital, les rapports indiquent désormais que l’actrice devrait sortir de l’hôpital avec sa petite fille. Le buzz raconte que le papa adoré Ranveer Singh a fait des préparatifs spéciaux pour offrir à sa femme et à leur petite fille un accueil grandiose à la maison.

Selon un récent rapport de Zee News, Deepika est sur le point de quitter l’hôpital. La source du portail confirme que la nouvelle mère et son bébé sont en bonne santé et rentreront chez eux. Ranveer aurait organisé un accueil spécial pour ses précieuses filles, assurant un retour chaleureux et mémorable pour Deepika et leur fille nouveau-née.

Le portail a également indiqué que le couple suivrait une politique de non-photographie pour leur bébé, comme prévu.

Le couple a partagé l’annonce officielle de la naissance de leur fille dans une publication Instagram spéciale. L’image indiquait « Bienvenue petite fille ! » et révélait la date de naissance comme étant « 8.9.2024 ». Le texte était encadré par un nœud doré.

Peu de temps après l’annonce du couple, de nombreuses célébrités ont adressé leurs vœux les plus chaleureux. Les stars de Bollywood comme Katrina Kaif, Priyanka Chopra, Alia Bhatt, Kriti Sanon, Kareena Kapoor Khan, Shraddha Kapoor, Ananya Panday, Ibrahim Ali Khan, Arjun Kapoor et Rajkummar Rao ont toutes félicité le couple. L’acteur hollywoodien Will Smith a également adressé ses meilleurs vœux.

Sur le plan professionnel, Ranveer et Deepika devraient apparaître dans le prochain film d’action « Singham Again ». Ce film présentera à Deepika l’univers policier de Rohit Shetty alors qu’elle endosse le rôle de Shakti Shetty, également connue sous le nom de Lady Singham. Ranveer reprendra son personnage de Simmba. Le casting impressionnant du film comprend également Ajay Devgn, Kareena Kapoor Khan, Akshay Kumar, Tiger Shroff, Arjun Kapoor et Jackie Shroff. Singham à nouveau sa sortie est prévue pour Diwali 2024. En dehors de cela, Ranveer a également Don 3 en préparation.